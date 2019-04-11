У штабі Зеленського вже пропонують дебати з Порошенком через телеміст

У штабі кандидата у президенти шоумена Володимира Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" сказав голова штабу Зеленського Іван Баканов.

"Ми йдемо на зустріч. Якщо дійсно так всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст.

Якщо Петро Порошенко буде в студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна буде поєднати картинки і подебатувати один з одним у прямому ефірі", – сказав він.

На питання журналістів, чому не розглядається можливість прийти до студії "Супільного", Баканов сказав наступне:

"Тому що, на нашу думку, на стадіоні більш відкрита атмосфера. Якщо почитати постанову ЦВК, якою регламентуються дебати на "Суспільному", там якось дивно воно пишеться: дебати у кімнаті. На нашу думку це якийсь просто пережиток радянського минулого. Нада ставати більш відкритими і не боятися виходити у публічний простір, у тому числі й на стадіоні".

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