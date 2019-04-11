У штабі Зеленського вже пропонують дебати з Порошенком через телеміст
У штабі кандидата у президенти шоумена Володимира Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" сказав голова штабу Зеленського Іван Баканов.
"Ми йдемо на зустріч. Якщо дійсно так всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст.
Якщо Петро Порошенко буде в студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна буде поєднати картинки і подебатувати один з одним у прямому ефірі", – сказав він.
На питання журналістів, чому не розглядається можливість прийти до студії "Супільного", Баканов сказав наступне:
"Тому що, на нашу думку, на стадіоні більш відкрита атмосфера. Якщо почитати постанову ЦВК, якою регламентуються дебати на "Суспільному", там якось дивно воно пишеться: дебати у кімнаті. На нашу думку це якийсь просто пережиток радянського минулого. Нада ставати більш відкритими і не боятися виходити у публічний простір, у тому числі й на стадіоні".
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Нагадаємо:
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
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