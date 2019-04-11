У штабі Зеленського вже пропонують дебати з Порошенком через телеміст

38000 переглядів
Четвер, 11 квітня 2019, 12:04

У штабі кандидата у президенти шоумена Володимира Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" сказав голова штабу Зеленського Іван Баканов.

"Ми йдемо на зустріч. Якщо дійсно так всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст.

Якщо Петро Порошенко буде в студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна буде поєднати картинки і подебатувати один з одним у прямому ефірі", – сказав він.

На питання журналістів, чому не розглядається можливість прийти до студії "Супільного", Баканов сказав наступне:

"Тому що, на нашу думку, на стадіоні більш відкрита атмосфера. Якщо почитати постанову ЦВК, якою регламентуються дебати на "Суспільному", там якось дивно воно пишеться: дебати у кімнаті. На нашу думку це якийсь просто пережиток радянського минулого. Нада ставати більш відкритими і не боятися виходити у публічний простір, у тому числі й на стадіоні".

Читайте також Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори президента 2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У штабі Порошенка заявляють, що не причетні до відео із Зеленським і фурою 11 квітня 2019, 21:26
У Макрона підтвердили зустрічі із Зеленським і Порошенком та розповіли деталі 11 квітня 2019, 20:17
Екс-учасник "95 Кварталу" каже, що Зеленський не вживав наркотики 11 квітня 2019, 20:01
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

дослідження

"Утекти" від старіння можна на велосипеді