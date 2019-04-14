Біля "Олімпійського" збираються прихильники Порошенка

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Неділя, 14 квітня 2019, 13:17
фото - Ельдар Сарахман, УП

Біля НСК "Олімпійський" у Києві збираються прихильники кандидата у президенти, діючого глави держави Петра Порошенка.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Української правди".

На 13:00 на площі перед входом до НСК анонсовано проведення акції на підтримку діючого президента.

Перед стадіоном встановлено велику сцену з двома екранами, на яких транслюватимуть дебати. Участь у них, як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський брати не планує. 

Разом з тим місця для виступів Порошенка та Зеленського облаштовано у прес-центрі НСК. 

Вхід на НСК відкрито для всіх охочих. Пропускають на стадіону через металодетектори, загалом встановлено 16 пристроїв.

Учасникам зібрання роздають агітаційні листівки проти опонента Порошенка. 

Для забезпечення порядку у центрі міста працює кілька тисяч поліцейських.

 
На НСК готові до виступу обох опонентів - і Петра Порошенка, і Володимира Зеленського
фото - Дмитро ЛАРІН, УП 

 
 
 
 
усі фото - Ельдар Сарахман, УП

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Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів

Нагадаємо, 

  • 13 квітня в адміністрації президента офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
  • Також Порошенко заявив, що чекатиме на свого опонента для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Згодом представник НСТУ заявив, що телеміст можливий лише після дебатів на "Суспільному".

    Ельдар Сарахман, УП

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    Теми: дебати вибори президента 2019 Порошенко Київ


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