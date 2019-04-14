Біля "Олімпійського" збираються прихильники Порошенка

Біля НСК "Олімпійський" у Києві збираються прихильники кандидата у президенти, діючого глави держави Петра Порошенка.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Української правди".

На 13:00 на площі перед входом до НСК анонсовано проведення акції на підтримку діючого президента.

Перед стадіоном встановлено велику сцену з двома екранами, на яких транслюватимуть дебати. Участь у них, як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський брати не планує.

Разом з тим місця для виступів Порошенка та Зеленського облаштовано у прес-центрі НСК.

Вхід на НСК відкрито для всіх охочих. Пропускають на стадіону через металодетектори, загалом встановлено 16 пристроїв.

Учасникам зібрання роздають агітаційні листівки проти опонента Порошенка.

Для забезпечення порядку у центрі міста працює кілька тисяч поліцейських.

На НСК готові до виступу обох опонентів - і Петра Порошенка, і Володимира Зеленського фото - Дмитро ЛАРІН, УП

усі фото - Ельдар Сарахман, УП

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