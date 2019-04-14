Біля "Олімпійського" збираються прихильники Порошенка
Біля НСК "Олімпійський" у Києві збираються прихильники кандидата у президенти, діючого глави держави Петра Порошенка.
Про це з місця події повідомляє кореспондент "Української правди".
На 13:00 на площі перед входом до НСК анонсовано проведення акції на підтримку діючого президента.
Перед стадіоном встановлено велику сцену з двома екранами, на яких транслюватимуть дебати. Участь у них, як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський брати не планує.
Разом з тим місця для виступів Порошенка та Зеленського облаштовано у прес-центрі НСК.
Вхід на НСК відкрито для всіх охочих. Пропускають на стадіону через металодетектори, загалом встановлено 16 пристроїв.
Учасникам зібрання роздають агітаційні листівки проти опонента Порошенка.
Для забезпечення порядку у центрі міста працює кілька тисяч поліцейських.
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Нагадаємо,
- 13 квітня в адміністрації президента офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
- Також Порошенко заявив, що чекатиме на свого опонента для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Згодом представник НСТУ заявив, що телеміст можливий лише після дебатів на "Суспільному".
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