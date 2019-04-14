Возле "Олимпийского" собираются сторонники Порошенко
Возле НСК "Олимпийский" в Киеве собираются сторонники кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.
Об этом с места события сообщает корреспондент "Украинской правды".
На 13:00 на площади перед входом в НСК анонсировано проведение акции в поддержку действующего президента.
Перед стадионом установлена большая сцена с двумя экранами, на которых будут транслировать дебаты. Участие в них, как известно, кандидат в президенты Владимир Зеленский принимать не планирует.
Вместе с тем места для выступления и Порошенко, и Зеленского обустроены в пресс-центре НСК.
Вход на НСК открыт для всех желающих. Пропускают на стадион через металлодетекторы, в целом установлено 16 устройств.
Участникам собрания раздают агитационные листовки против оппонента Порошенко.
Для обеспечения порядка в центре города работает несколько тысяч полицейских.
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Повлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов
Напомним,
- 13 апреля в администрации президента Петра Порошенко анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.
- Также Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже представитель НСТУ заявил, что телемост возможен только после дебатов на "Суспільному".