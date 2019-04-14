Возле "Олимпийского" собираются сторонники Порошенко

Возле НСК "Олимпийский" в Киеве собираются сторонники кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом с места события сообщает корреспондент "Украинской правды".

На 13:00 на площади перед входом в НСК анонсировано проведение акции в поддержку действующего президента.

Перед стадионом установлена большая сцена с двумя экранами, на которых будут транслировать дебаты. Участие в них, как известно, кандидат в президенты Владимир Зеленский принимать не планирует.

Вместе с тем места для выступления и Порошенко, и Зеленского обустроены в пресс-центре НСК.

Вход на НСК открыт для всех желающих. Пропускают на стадион через металлодетекторы, в целом установлено 16 устройств.

Участникам собрания раздают агитационные листовки против оппонента Порошенко.

Для обеспечения порядка в центре города работает несколько тысяч полицейских.

На НСК готовы к визиту обоих оппонентов - и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского ФОТО - Дмитрий Ларин, УП

все фото - Эльдар Сарахман, УП

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