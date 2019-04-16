Березовець написав окремий твіт англійською з вибаченням перед послом Франції

Політтехнолог і ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець вибачився перед послом Франції в Україні Ізабель Дюмон через свій пост, у якому пов'язав пожежу в Соборі Паризької Богоматері з візитом Володимира Зеленського і уявив пожежу в резиденції президента Франції.

Своє вибачення він написав у Twitter.

"Я хотів би заявити, що мій пост про трагедію Нотр-Даму був недоречним. НД - це перлина всесвітньої спадщини, і, звичайно ж, прив’язка його до українських виборів могла зашкодити почуттям багатьох людей", - прокоментував Березовець свій "жарт".

Вибачення Березовця перед Дюмон

"Я хотів би ще раз вибачитися перед Ізабель Дюмон. Це був важкий урок", - додав він.

Політтехнолог вибачився лише перед Дюмон англійською мовою у Twitter, до того більшість його дописів публікувалася українською та російською мовами. Водночас, у Facebook запису з вибаченням у нього немає. Раніше у FB він питав, чим його "жарт" про Нотр-Дам відрізняється від жартів "95 Кварталу". При цьому він не вибачився за нього, але запевнив, що не хотів ображати почуття інших.

Поки що Дюмон не відреагувала на вибачення політтехнолога.

Березовець, ведучий каналу "Прямий", який пов'язують із президентом Петром Порошенком, написав, що "Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути".

Дюмон у своєму твіттері прокоментувала допис Березовця: "Як вам не соромно?! Ганьба".

Реакція посла Франції на пост Березовця

Згодом Березовець видалив свій пост, тому що "не мав наміру образити нічиї почуття".

"Собор в моєму пості був усього лише невдалою метафорою, і тому я видаляю свій неоднозначний жарт із минулого поста", – написав він.

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