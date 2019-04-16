Березовец написал отдельный твит на английском с извинениями перед послом Франции

Политтехнолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец извинился перед послом Франции в Украине Изабель Дюмон из-за своего поста, в котором связал пожар в Соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского и представил пожар в резиденции президента Франции.

Свои извинения он написал в Twitter.

"Я хотел бы заявить, что мой пост о трагедии Нотр-Даме был неуместным. НД - это жемчужина всемирного наследия, и, конечно же, привязка его к украинским выборам могла повредить чувством многих людей", - прокомментировал Березовец свою "шутку".

Извинения Березовца перед Дюмон

"Я хотел бы еще раз извиниться перед Изабель Дюмон. Это был тяжелый урок", - добавил он.

Политтехнолог извинился перед Дюмон на английском языке в Twitter, до этого большинство его сообщений публиковалось на украинском и российском языке. В то же время, в Facebook записи с извинениями у него нет. Ранее в FB он спрашивал, чем его "шутка" о Нотр-Дам отличается от шуток "95 Квартала". При этом он не извинился за него, но заверил, что не хотел оскорблять чувства других.

Пока что Дюмон не отреагировала на извинения политтехнолога.

Березовец, ведущий канала "Прямой", который связывают с президентом Петром Порошенко, написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть".

Дюмон в своем твиттере прокомментировала сообщение Березовца: "Как вам не стыдно?! Позор".

Реакция посла Франции на пост Березовца

Впоследствии Березовец удалил свой пост, потому что "не имел намерения оскорбить ничьи чувства".

"Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой, и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - написал он.

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Напомним: