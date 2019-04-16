Насіров каже, що не мав справ із Крючковим: Передвиборча боротьба

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що він не причетний до діяльності екс-депутата й екс-керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

Він написав у Facebook офіційну заяву через те, що "в окремих засобах масової інформації з`явилась начебто інтерв’ю пана Крючкова", в якому згадано й його ім'я.

"У тексті начебто інтерв'ю розповсюджуєтья недостовірна інформація зі згадкою про мене, яка не відповідає дійсності, носить наклепницький характер, явно випадає навіть з контекст а простіше кажучи – це цинічна брехня", – заявив Насіров.

Він припустив, що поява такої інформації пов'язана з наближенням виборів.

"Екстрадиція пана Крючкова напередодні виборів виглядає як частина якоїсь кампанії. Тому я виступаю категорично проти того, щоб моє прізвище використовувалось для передвиборчої боротьби", – написав Насіров.

За його словами, цікаво, "чия це видумка, або прохання, або замовлення, і з якою метою"..

"Ніякого відношення я як голова ДФС України до ніякої протиправної діяльності, в т ч яку пов'язують з паном Крючковим, не мав і не маю. Заяви проти мене вважаю політичним замовленням в т ч для дискредитації окремих осіб і кандидата в президенти", – заявив Насіров.

"У зв’язку з цим я планую негайно звернутись до суду і притягти до відповідальності за поширення проти мене недостовірної інформації яка не відповідає дійсності", – додав він.

В інтерв'ю ТСН (канал "1+1" Ігоря Коломойського), оприлюдненому 15 квітня, Крючков, якого підозрюють у розкраданні коштів обленерго, стверджував, що до корупційних схем навколо обленерго причетні Ігор Кононенко (БПП) і Роман Насіров.

Дмитро Крючков сказав, що "автором схеми" зі встановлення різниці в тарифах на електроенергію був Кабінет міністрів, але представники ХК "Енергомережа", кінцевим бенефіціаром якої є Наталія Крючкова, брали участь у їх встановленні.

За його словами, спершу представники влади були "в частці", але "Ігор Кононенко вирішив поміняти менеджмент на лояльних до себе людей", тоді як голова НКРЕКП Дмитро Вовк нібито підігрував людині Костянтина Григоришина Борису Циганенку.

"Безпосередньо я спілкувався з Ромою (Насіровим – ред.). Рома безпосередньо сам говорив. Не було такого, що через когось спілкувався: я просто набирав Рому і сам приїздив. Заходив до нього в кабінет, і він давав "конверт", який буде цього разу", – заявив Крючков.

На запитання, чи давав Насірову вказівки Кононенко, він відповів: "Або президент, ми не знаємо".

За твердженням Крючкова, розрахунки з Кононенком йшли готівкою, а виведення й легалізація грошей були вже "функцією" Макара Пасенюка.

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