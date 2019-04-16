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Насиров говорит, что не имел дел с Крючковым: Предвыборная борьба

Вторник, 16 апреля 2019, 15:36

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что он не причастен к деятельности экс-депутата и экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков.

Он написал в Facebook официальное заявление из-за того, что "в отдельных средствах массовой информации появилось якобы интервью господина Крючкова", в котором упомянуто и его имя.

"В тексте вроде бы интервью распространяется недостоверная информация с упоминанием меня, которая не соответствует действительности, носит клеветнический характер, явно выпадает даже из контекста, а проще говоря – это циничная ложь", – заявил Насиров.

Он предположил, что появление такой информации связано с приближением выборов.

"Экстрадиция г Крючкова накануне выборов выглядит как часть некой кампании. Поэтому я выступаю категорически против того, чтобы моя фамилия использовалось для предвыборной борьбы", – написал Насиров.

По его словам, интересно, "чья это выдумка, или просьба, или заказ, и с какой целью".

"Никакого отношения я как глава ГФС Украины ни к какой противоправной деятельности, в т ч которую связывают с господином Крючковым, не имел и не имею. Заявления против меня считаю политическим заказом, в т ч для дискредитации отдельных лиц и кандидата в президенты", – заявил Насиров.

"В связи с этим я планирую немедленно обратиться в суд и привлечь к ответственности за распространение против меня недостоверной информации, которая не соответствует действительности", – сообщил он.

В интервью ТСН (канал "1+1" Игоря Коломойского), обнародованном 15 апреля, Крючков, которого подозревают в хищении средств облэнерго, утверждал, что к коррупционным схемам вокруг облэнерго причастны Игорь Кононенко (БПП) и Роман Насиров.

Дмитрий Крючков казал, что "автором схемы" по установлению разницы в тарифах на электроэнергию был Кабинет министров, но представители ХК "Энергосеть", конечным бенефициаром которой является Наталья Крючкова, участвовали в их установке.

По его словам, сначала представители власти были "в доле", но "Игорь Кононенко решил поменять менеджмент на лояльных к себе людей", тогда как глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк якобы подыгрывал человеку Константина Григоришина Борису Цыганенко.

"Непосредственно я общался с Ромой (Насировыс – ред.). Рома непосредственно сам говорил. Не было такого, что через кого общался: я просто набирал Рому и сам приезжал. Заходил к нему в кабинет, и он давал "конверт", который будет в этот раз", – заявил Крючков.

На вопрос, давал ли Насирову указания Кононенко, он ответил: "Или президент, мы не знаем".

По утверждению Крючкова, расчеты с Кононенко шли наличкой, а вывод и легализация денег были уже "функцией" Макара Пасенюка.

Напомним:

  • "Украинская правда" писала о том, что компания "Энергосеть" ("Енергомережа") скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
  • Программа "Схемы" опубликовала записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
  • Крючков утверждает, что ближайшее окружение Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
  • У Порошенко расследование журналистов назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
  • Петр Порошенко также заявил, что его оппонент Владимир Зеленский использует историю Крючкова в предвыборной борьбе.
  • В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск, а в начале 2017 года Интерпол объявил его в международный розыск.
  • В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова, а в апреле 2018 года стал известно, что его задержали в Германии.
  • Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
  • 15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

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Темы: облэнергокоррупция
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