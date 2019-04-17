Судилище над українськими моряками у Москві намагаються зробити закритим

У Лефортівському суді Москви розпочалося засідання, де розглядають продовження запобіжного заходу 24-м українським військовополоненим морякам.

Сторона обвинувачення попросила закрити засідання, бо під час нього буде озвучена інформація, розголошення якої може нашкодити слідству, передає "Громадське".

Сторона захисту заперечила, бо підстави для закриття засідання відсутні.

Адвокати наполягають, що це зловживання з боку слідства, а публічність процесу не зашкодить, бо жодної секретної інформації в матеріалах немає.

Журналістка "Громадського" відзначає, що українських полонених моряків завели до зали суду під оплески їхніх рідних.

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

Моряки ж знову заявили суду про свій статус полонених, на підставі чого відмовляються надавати будь-яку інформацію, крім свого імені та звання.

Моряки на суді знову заявляють про свій статус полонених та відмовляються називати будь-яку інформацію крім імені та звання pic.twitter.com/Rmn5zykSIn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Українській журналістці моряки сказали, що в них усе добре і їхній стан нормальний.

Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре і стан нормальний. Передають "Слава Україні!" pic.twitter.com/zd3UTnkIni — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

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