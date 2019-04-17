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Судилище над українськими моряками у Москві намагаються зробити закритим

Середа, 17 квітня 2019, 10:53

У Лефортівському суді Москви розпочалося засідання, де розглядають продовження запобіжного заходу 24-м українським військовополоненим морякам.

Сторона обвинувачення попросила закрити засідання, бо під час нього буде озвучена інформація, розголошення якої може нашкодити слідству, передає "Громадське".

Сторона захисту заперечила, бо підстави для закриття засідання відсутні.

Адвокати наполягають, що це зловживання з боку слідства, а публічність процесу не зашкодить, бо жодної секретної інформації в матеріалах немає.

Журналістка "Громадського" відзначає, що українських полонених моряків завели до зали суду під оплески їхніх рідних.

Моряки ж знову заявили суду про свій статус полонених, на підставі чого відмовляються надавати будь-яку інформацію, крім свого імені та звання.

Українській журналістці моряки сказали, що в них усе добре і їхній стан нормальний.

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Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • Президент доручив Міністерству закордонних справ звернутися до Міжнародного трибуналу з морського права, щоб змусити Росію примусово звільнити полонених українських моряків.

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиполітв'язніполоненіРосія
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