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Судилище над украинскими моряками в Москве пытаются сделать закрытым

Среда, 17 апреля 2019, 10:53

В Лефортовском суде Москвы началось заседание, где рассматривается продление меры пресечения 24-м украинским военнопленным морякам.

Сторона обвинения попросила закрыть заседание, так как во время него будет озвучена информация, разглашение которой может навредить следствию, передает "Громадське".

Сторона защиты возразила, что оснований для закрытия заседания нет.

Адвокаты настаивают, что это злоупотребление со стороны следствия, а публичность процессу не повредит, так как никакой секретной информации в материалах нет.

Журналистка "Громадського" отмечает, что украинских пленных моряков завели в зал суда под аплодисменты их родных.

Моряки же снова заявили суду о своем статусе военнопленных, на основании чего отказываются предоставлять какую-либо информацию, кроме своего имени и звания.

Украинской журналистке моряки сказали, что у них все хорошо и их состояние нормальное.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Президент поручил Министерству иностранных дел Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию принудительно освободить пленных украинских моряков.

Темы: морякиполитзаключенныепленныеРосcия
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