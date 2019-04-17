Судилище над украинскими моряками в Москве пытаются сделать закрытым

В Лефортовском суде Москвы началось заседание, где рассматривается продление меры пресечения 24-м украинским военнопленным морякам.

Сторона обвинения попросила закрыть заседание, так как во время него будет озвучена информация, разглашение которой может навредить следствию, передает "Громадське".

Сторона защиты возразила, что оснований для закрытия заседания нет.

Адвокаты настаивают, что это злоупотребление со стороны следствия, а публичность процессу не повредит, так как никакой секретной информации в материалах нет.

Журналистка "Громадського" отмечает, что украинских пленных моряков завели в зал суда под аплодисменты их родных.

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

Моряки же снова заявили суду о своем статусе военнопленных, на основании чего отказываются предоставлять какую-либо информацию, кроме своего имени и звания.

Моряки на суді знову заявляють про свій статус полонених та відмовляються називати будь-яку інформацію крім імені та звання pic.twitter.com/Rmn5zykSIn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Украинской журналистке моряки сказали, что у них все хорошо и их состояние нормальное.

Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре і стан нормальний. Передають "Слава Україні!" pic.twitter.com/zd3UTnkIni — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

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