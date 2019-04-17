СБУ задержала 7 спецслужащих РФ, которые совершали в Украине теракты

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Среда, 17 апреля 2019, 11:47

Силовики задержали семь человек из состава диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб России и еще одного человека, который способствовал преступлениям на территории Украины.

Об этом на брифинге 17 апреля рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"СБУ пресечена деятельность на территории нашего государства диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе 7 человек. Все они задержаны и арестованы", - сказал Грицак.

Он сообщил, что утром 17 апреля силовики задержали еще одного человека, который способствовал деятельности этой террористической группы на территории Украины.

"Всего с начала 2017 года на территорию Украины из России и так называемой "ДНР" было направлено несколько диверсионных террористических групп. Эти группы направлялись российской военной разведкой для осуществления политических убийств, для ликвидации офицеров украинских спецслужб", - рассказал глава СБУ.

"Одна из таких групп 27 июня 2017 года совершила террористический акт, в результате которого погиб генерал военной разведки Максим Шаповал. По аналогичному сценарию 4 апреля 2019 года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв. В результате этого самоподрыва исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-террористической группы, получил тяжелые телесные повреждения", - добавил Грицак.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: СБУ Росcия Украина теракт убийство


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