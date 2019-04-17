ДБР взялося розслідувати, чи отримував Ситник хабар від Крючкова
Державним бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактом надання неправомірної вигоди екс-нардепом Дмитром Крючковим Директору національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.
Про це у Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.
За її даними, розслідування проводиться у кримінальному провадженні від 16.04.2019 за фактом надання Крючковим Д.В. та іншими невстановленими особами неправомірної вигоди Ситнику.
"За вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.
Сарган повідомила, що також, ДБР розслідує факт одержання директором НАБУ хабаря в особливо великому розмірі від Крючкова Д.В. та інших невстановлених осіб, з використанням наданої влади чи службового становища (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України).
Зазначається, що процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюється Генеральною прокуратурою України.
За словами директора ДБР Романа Труби, Ситник сам надав матеріали в Держбюро про начебто його причетність до здійснення правопорушення. Ці матеріали детективи НАБУ отримали з власного досудового розслідування і на цій підставі у ДБР зареєстрували кримінальне провадження.
Як повідомляє Центр протидії корупції у Twitter, також Крючков заявив, що глава НАБУ Артем Ситник начебто отримував півмільйона доларів неправомірної вигоди.
В НАБУ поки відмовляються коментувати цю ситуацію.
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Нагадаємо:
- 11 квітня повідомлялося, що екстрадиція в Україну екс-голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", призначена на 15 квітня.
- Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
- В червні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.
- У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.
- У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.
- У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.
- 28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
- Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.
- У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".
- 17 квітня колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого НАБУ підозрює у махінаціях в енергетичній сфері, під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.