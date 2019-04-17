ДБР взялося розслідувати, чи отримував Ситник хабар від Крючкова

Державним бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактом надання неправомірної вигоди екс-нардепом Дмитром Крючковим Директору національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

Про це у Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

За її даними, розслідування проводиться у кримінальному провадженні від 16.04.2019 за фактом надання Крючковим Д.В. та іншими невстановленими особами неправомірної вигоди Ситнику.

"За вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.

Сарган повідомила, що також, ДБР розслідує факт одержання директором НАБУ хабаря в особливо великому розмірі від Крючкова Д.В. та інших невстановлених осіб, з використанням наданої влади чи службового становища (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України).

Зазначається, що процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюється Генеральною прокуратурою України.

За словами директора ДБР Романа Труби, Ситник сам надав матеріали в Держбюро про начебто його причетність до здійснення правопорушення. Ці матеріали детективи НАБУ отримали з власного досудового розслідування і на цій підставі у ДБР зареєстрували кримінальне провадження.

Як повідомляє Центр протидії корупції у Twitter, також Крючков заявив, що глава НАБУ Артем Ситник начебто отримував півмільйона доларів неправомірної вигоди.

В НАБУ поки відмовляються коментувати цю ситуацію.

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