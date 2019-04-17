Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР взялося розслідувати, чи отримував Ситник хабар від Крючкова

Середа, 17 квітня 2019, 16:19
ДБР взялося розслідувати, чи отримував Ситник хабар від Крючкова

Державним бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактом надання неправомірної вигоди екс-нардепом Дмитром Крючковим Директору національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

Про це у Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

За її даними, розслідування проводиться у кримінальному провадженні від 16.04.2019 за фактом надання Крючковим Д.В. та іншими невстановленими особами неправомірної вигоди Ситнику.

"За вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.

Сарган повідомила, що також, ДБР розслідує факт одержання директором НАБУ хабаря в особливо великому розмірі від Крючкова Д.В. та інших невстановлених осіб, з використанням наданої влади чи службового становища (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України).

Зазначається, що процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюється Генеральною прокуратурою України.

За словами директора ДБР Романа Труби, Ситник сам надав матеріали в Держбюро про начебто його причетність до здійснення правопорушення. Ці матеріали детективи НАБУ отримали з власного досудового розслідування і на цій підставі у ДБР зареєстрували кримінальне провадження.

Як повідомляє Центр протидії корупції у Twitter, також Крючков заявив, що глава НАБУ Артем Ситник начебто отримував півмільйона доларів неправомірної вигоди.

В НАБУ поки відмовляються коментувати цю ситуацію.

Читайте більше: Електричний стілець. Як оточення президента готується до тіньової приватизації енергетики

Нагадаємо:

  • 11 квітня повідомлялося, що екстрадиція в Україну екс-голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", призначена на 15 квітня.
  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • В червні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.
  • У травні 2017 року суд заочно заарештував  Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.
  • У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.
  • У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.
  • 28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
  • Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.
  • У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".
  • 17 квітня колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого НАБУ підозрює у махінаціях в енергетичній сфері, під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРГенпрокуратураНАБУСитникхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: