ГБР взялось расследовать, получал ли Сытник взятку от Крючкова
Государственным бюро расследований проводит досудебное расследование по факту предоставления неправомерной выгоды экс-нардепом Дмитрием Крючковым Директору национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.
Об этом в Facebook сообщила представитель генпрокурора Лариса Сарган.
По ее данным, расследование проводится в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту предоставления Крючковым Д.В. и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды Сытнику.
"За совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.
Сарган сообщила, что также, ГБР расследует факт получения директором НАБУ взятки в особо крупном размере от Крючкова Д.В. и других неустановленных лиц, с использованием предоставленной власти или служебного положения (по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины).
Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.
По словам директора ГБР Романа Трубы, Сытник сам предоставил материалы в Госбюро о якобы его причастности к совершению правонарушения. Эти материалы детективы НАБУ получили из собственного предварительного расследования и на этом основании в ГБР зарегистрировали уголовное производство.
Как сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter, также Крючков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник якобы получал полмиллиона долларов неправомерной выгоды.
В НАБУ пока отказываются комментировать эту ситуацию.
Читайте больше: Электрический стул. Как окружение президента готовится к теневой приватизации энергетики
Напомним:
- 11 апреля сообщалось, что экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК "Єнергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.
- Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
- В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.
- В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
- В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
- В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.
- В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.
- 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
- У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
- 17 апреля бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревает в махинациях в энергетической сфере, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.