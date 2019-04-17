ГБР взялось расследовать, получал ли Сытник взятку от Крючкова

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Среда, 17 апреля 2019, 16:19

Государственным бюро расследований проводит досудебное расследование по факту предоставления неправомерной выгоды экс-нардепом Дмитрием Крючковым Директору национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

Об этом в Facebook сообщила представитель генпрокурора Лариса Сарган.

По ее данным, расследование проводится в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту предоставления Крючковым Д.В. и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды Сытнику.

"За совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сарган сообщила, что также, ГБР расследует факт получения директором НАБУ взятки в особо крупном размере от Крючкова Д.В. и других неустановленных лиц, с использованием предоставленной власти или служебного положения (по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter, также Крючков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник якобы получал полмиллиона долларов неправомерной выгоды.

В НАБУ пока отказываются комментировать эту ситуацию.

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Напомним:

  • Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
  • Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
  • Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
  • Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
  • В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
  • Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
  • 15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
  • 17 апреля бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревает в махинациях в энергетической сфере, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Украинская правда

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Темы: ГБР Генпрокуратура НАБУ Сытник взятка


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