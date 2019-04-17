ГБР взялось расследовать, получал ли Сытник взятку от Крючкова

Государственным бюро расследований проводит досудебное расследование по факту предоставления неправомерной выгоды экс-нардепом Дмитрием Крючковым Директору национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

Об этом в Facebook сообщила представитель генпрокурора Лариса Сарган.

По ее данным, расследование проводится в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту предоставления Крючковым Д.В. и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды Сытнику.

"За совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сарган сообщила, что также, ГБР расследует факт получения директором НАБУ взятки в особо крупном размере от Крючкова Д.В. и других неустановленных лиц, с использованием предоставленной власти или служебного положения (по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter, также Крючков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник якобы получал полмиллиона долларов неправомерной выгоды.

В НАБУ пока отказываются комментировать эту ситуацию.

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Напомним: