Путін не планує зустрічі в "нормандському" форматі в червні
Середа, 17 квітня 2019, 16:30
Російський президент Володимир Путін заявив, що в його графіці немає нормандської зустрічі в червні 2019 року, про яку раніше заявляв президент України Петро Порошенко.
Про це 17 квітня повідомляє російське видання ТАСС.
"Мені про це нічого не відомо, з нами це ніхто не обговорював. У моєму робочому графіку цього немає", - сказав Путін журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Порошенка про плани зустрічі лідерів нормандської четвірки в червні.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков раніше говорив, що в графіку президента РФ поки немає зустрічі в "нормандському форматі" в червні 2019 року.
Нагадаємо:
- 16 квітня президент та кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт нормандського формату, який вирішить питання виведення російських військ з України та прийме рішення про введення блакитних шоломів ООН.
- Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт нормандського формату, де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.
- Також він обіцяв, що поверне окуповані території.
- Президент говорив, що очікує прогресу в цьому питанні одразу після виборів.
- Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.