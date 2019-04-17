Путін не планує зустрічі в "нормандському" форматі в червні

Російський президент Володимир Путін заявив, що в його графіці немає нормандської зустрічі в червні 2019 року, про яку раніше заявляв президент України Петро Порошенко.

Про це 17 квітня повідомляє російське видання ТАСС.

"Мені про це нічого не відомо, з нами це ніхто не обговорював. У моєму робочому графіку цього немає", - сказав Путін журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Порошенка про плани зустрічі лідерів нормандської четвірки в червні.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков раніше говорив, що в графіку президента РФ поки немає зустрічі в "нормандському форматі" в червні 2019 року.

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