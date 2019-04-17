Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін не планує зустрічі в "нормандському" форматі в червні

Середа, 17 квітня 2019, 16:30

Російський президент Володимир Путін заявив, що в його графіці немає нормандської зустрічі в червні 2019 року, про яку раніше заявляв президент України Петро Порошенко.

Про це 17 квітня повідомляє російське видання ТАСС.

"Мені про це нічого не відомо, з нами це ніхто не обговорював. У моєму робочому графіку цього немає", - сказав Путін журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Порошенка про плани зустрічі лідерів нормандської четвірки в червні.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков раніше говорив, що в графіку президента РФ поки немає зустрічі в "нормандському форматі" в червні 2019 року.

Нагадаємо:

  • 16 квітня президент та кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт нормандського формату, який вирішить питання виведення російських військ з України та прийме рішення про введення блакитних шоломів ООН.
  • Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт нормандського формату, де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.
  • Також він обіцяв, що поверне окуповані території.
  • Президент говорив, що очікує прогресу в цьому питанні одразу після виборів.
  • Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінПорошенкоФранціяНімеччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Путін
Пригожин і "Вагнер" досі мають повну свободу у РФ – американські аналітики
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: