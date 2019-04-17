Путін не планує зустрічі в "нормандському" форматі в червні

000
Середа, 17 квітня 2019, 16:30

Російський президент Володимир Путін заявив, що в його графіці немає нормандської зустрічі в червні 2019 року, про яку раніше заявляв президент України Петро Порошенко.

Про це 17 квітня повідомляє російське видання ТАСС.

"Мені про це нічого не відомо, з нами це ніхто не обговорював. У моєму робочому графіку цього немає", - сказав Путін журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Порошенка про плани зустрічі лідерів нормандської четвірки в червні.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков раніше говорив, що в графіку президента РФ поки немає зустрічі в "нормандському форматі" в червні 2019 року.

Нагадаємо:

  • 16 квітня президент та кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт нормандського формату, який вирішить питання виведення російських військ з України та прийме рішення про введення блакитних шоломів ООН.
  • Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт нормандського формату, де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.
  • Також він обіцяв, що поверне окуповані території.
  • Президент говорив, що очікує прогресу в цьому питанні одразу після виборів.
  • Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Порошенко Франція Німеччина Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кремль після виборів роздаватиме в ОРДЛО російські паспорти – РосЗМІ 17 квітня 2019, 11:09
У Путіна відреагували на заяву Порошенка про зустріч у Нормандії 16 квітня 2019, 20:54
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ 15 квітня 2019, 05:32
Усі новини
Головні новини
Пропуск на стадіон почнеться о 16:00, квитки треба роздрукувати
У Зеленського розповіли, як реформують сферу фінансів
Дебати 2019: Довкола "Олімпійського" вже багато поліції та фур з телеобладнанням
Парубій розказав, коли Рада вирішить розглядати закон про імпічмент
Усі новини
думка

Чим небезпечні контактні зоопарки

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає

спорт

7 ознак того, що спортзал вас контролює