Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
Президент та кандидат на цю посаду Петро Порошенко стверджує, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт нормандського формату, який вирішить питання виведення російських військ з України.
Про це він сказав у вівторок в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Уже в травні місяці або на початку червня будуть підписані документи нормандського формату, де буде передбачено виведення російських військ з української території, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення щодо введення блакитних шоломів ООН", – сказав президент.
Він зазначив, що зустріч, на яку запросять президента Росії Володимира Путіна, може відбутись в День висадки союзників у Нормандії (6 червня – УП).
"І у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб нарешті на багатостраждальну землю України прийшов мир", – стверджує Порошенко.
Він додав, що раніше таку угоду не уклали, бо "Путін дуже чекав, що в Україні буде обрано іншого президента".
Крім того, за словами Порошенка, 18 квітня буде оголошене великоднє припинення вогню.
Нагадаємо:
- Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт нормандського формату, де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.
- Також він обіцяв, що поверне окуповані території.
- Президент говорив, що очікує прогресу в цьому питанні одразу після виборів.
- Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.
- Україна наполягає на миротворцях ООН на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.
- Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.
- Росія пропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.