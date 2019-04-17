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Путин не планирует встречи в "нормандском" формате в июне

Среда, 17 апреля 2019, 16:30

Российский президент Владимир Путин заявил, что в его графике нет нормандской встречи в июне 2019 года, о которой ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко.

Об этом 17 апреля сообщает российское издание ТАСС.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - сказал Путин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Порошенко о планах встречи лидеров нормандской четверки в июне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что в графике президента РФ пока нет встречи в "нормандском формате" в июне 2019 года.

Напомним:

  • 16 апреля президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины и введение голубых касок ООН на Донбасс.
  • Ранее Порошенко заявлял, что после его переизбрания президентом в первую же неделю должен пройти саммит нормандского формата, где к России будут поставлены требования относительно деоккупации Крыма и Донбасса.
  • Также он обещал, что вернет оккупированные территории.
  • Президент говорил, что ожидает прогресса в этом вопросе сразу после выборов.
  • Утром, 12 апреля, Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они заявили, что на встрече согласовали вопрос "Пасхального" прекращение огня на Донбассе с 18 апреля.

Темы: ПутинПорошенкоФранцияГерманияРосcия
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