Путин не планирует встречи в "нормандском" формате в июне

Российский президент Владимир Путин заявил, что в его графике нет нормандской встречи в июне 2019 года, о которой ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко.

Об этом 17 апреля сообщает российское издание ТАСС.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - сказал Путин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Порошенко о планах встречи лидеров нормандской четверки в июне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что в графике президента РФ пока нет встречи в "нормандском формате" в июне 2019 года.

Напомним: