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Коломойський: "Коли переможе Зеленський, я повернусь в Україну"

Середа, 17 квітня 2019, 23:19
Коломойський: Коли переможе Зеленський, я повернусь в Україну

У випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України олігарх Ігор Коломойський обіцяє повернутись в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам програми "Схеми".

На запитання, чи повернеться він, якщо шоумен буде обраний президентом, Коломойський відповів:

"Ну звичайно. Я так збирався і раніше повернутися, але зараз там усілякі випадки... Щоб не було передвиборчих якихось... У мене були плани повернутися в Україну між першим і другим туром, ще до першого туру. Але у зв'язку з тим, що така гостра політична боротьба, і щоб не вносити сум'яття, переполох, тому я вирішив тут спокійно відсидітися і не нервувати нікого в Україні", – розповів олігарх.

З вересня 2018 року Коломойський живе в Ізраїлі. За його словами, він переїхав зі Швейцарії в іншу країну "за сімейними обставинами".

"Перебуваю зараз тут в очікуванні того, що мені скажуть мої адвокати у зв'язку з останніми даними, які з'явилися в пресі", - додав він.

Як уточняють журналісти, олігарх має на увазі ймовірне розслідування ФБР, про яке раніше повідомили ЗМІ, а у самому Федеральному Бюро "не підтвердили і не заперечили" його.

"Так. У зв’​язку з нібито розслідуванням в США, бо немає ніяких коментарів. Нічого не зрозуміло. Тому адвокати порадили побути тут, поки проясниться ситуація", - розповів Коломойський.

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Нагадаємо:

  • Раніше ЗМІ вже повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
  • Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал.
  • Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв заявляє, що автомобіль, на якому кандидат у президенти Володимир Зеленський приїхав на аналізи, належало олігарху Ігорю Коломойському, а нині належить людині з медіа-бізнесу групи "Приват".
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийЗеленський
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