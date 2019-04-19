Ложкін: Із Коломойським я не зустрічався і не розмовляв

Колишній голова Адміністрації президента Петра Порошенка Борис Ложкін спростовує, що зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським в Ізраїлі.

Так він відреагував на заяву Коломойського про те, що Ложкін нібито був у нього, поки "два тижні відсиджувався" в Ізраїлі, "ховаючись" від прокурора Костянтина Кулика.

"Із цікавістю прочитав інтерв'ю з Ігорем Коломойським", – зазначив Ложкін у Facebook.

"Для тих, кому це важливо, повідомляю: я – президент Єврейської конфедерації України і в Ізраїлі буваю часто. Останній раз провів там 3 дні, а не два тижні, з Коломойським не зустрічався і не розмовляв", – заявив колишній голова АП.

"Упевнений, що емоційні передвиборні перевантаження, які відчувають усе, кому дорогі інтереси країни, найближчим часом спадуть, і ми зможемо продовжити нормальний суспільний діалог", – додав Ложкін.

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