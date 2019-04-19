Ложкін: Із Коломойським я не зустрічався і не розмовляв
Колишній голова Адміністрації президента Петра Порошенка Борис Ложкін спростовує, що зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським в Ізраїлі.
Так він відреагував на заяву Коломойського про те, що Ложкін нібито був у нього, поки "два тижні відсиджувався" в Ізраїлі, "ховаючись" від прокурора Костянтина Кулика.
"Із цікавістю прочитав інтерв'ю з Ігорем Коломойським", – зазначив Ложкін у Facebook.
"Для тих, кому це важливо, повідомляю: я – президент Єврейської конфедерації України і в Ізраїлі буваю часто. Останній раз провів там 3 дні, а не два тижні, з Коломойським не зустрічався і не розмовляв", – заявив колишній голова АП.
"Упевнений, що емоційні передвиборні перевантаження, які відчувають усе, кому дорогі інтереси країни, найближчим часом спадуть, і ми зможемо продовжити нормальний суспільний діалог", – додав Ложкін.
Нагадаємо:
- Опальний олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю "Економічній правді" й "Українській правді" заявив, що екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін "відсиджувався" у нього кілька тижнів, бо прокурор Костянтин Кулик хотів вручити йому підозру.
- "Порошенко кричав, що це Кулик у мене був. Насправді, я Ложкіна тут переховував", – заявив Коломойський. І дав зрозуміти, що Порошенко через Ложкіна нібито хотів згладити "провину" за націоналізацію "Приватбанку".
- Раніше Кулик, виведений із групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його спільників, заявив, що президент Петро Порошенко, представники АП, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування "справи Курченка". Більше того, що люди з АП й ГПУ сприяли злочинам команди Віктора Януковича.
- На це Порошенко в ефірі телеканалу "1+1", який належить Коломойському, заявив, що Кулик "отримав наказ" від олігарха звинуватити чинного президента.
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського, визнавши протиправною націоналізацію "Приватбанку".
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