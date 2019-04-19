Ложкін: Із Коломойським я не зустрічався і не розмовляв

9616 переглядів
П'ятниця, 19 квітня 2019, 13:46

Колишній голова Адміністрації президента Петра Порошенка Борис Ложкін спростовує, що зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським в Ізраїлі.

Так він відреагував на заяву Коломойського про те, що Ложкін нібито був у нього, поки "два тижні відсиджувався" в Ізраїлі, "ховаючись" від прокурора Костянтина Кулика.

"Із цікавістю прочитав інтерв'ю з Ігорем Коломойським", – зазначив Ложкін у Facebook.

"Для тих, кому це важливо, повідомляю: я – президент Єврейської конфедерації України і в Ізраїлі буваю часто. Останній раз провів там 3 дні, а не два тижні, з Коломойським не зустрічався і не розмовляв", – заявив колишній голова АП.

"Упевнений, що емоційні передвиборні перевантаження, які відчувають усе, кому дорогі інтереси країни, найближчим часом спадуть, і ми зможемо продовжити нормальний суспільний діалог", – додав Ложкін.

Нагадаємо:

  • Опальний олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю "Економічній правді" й "Українській правді" заявив, що екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін "відсиджувався" у нього кілька тижнів, бо прокурор Костянтин Кулик хотів вручити йому підозру.
  • "Порошенко кричав, що це Кулик у мене був. Насправді, я Ложкіна тут переховував", – заявив Коломойський. І дав зрозуміти, що Порошенко через Ложкіна нібито хотів згладити "провину" за націоналізацію "Приватбанку".
  • Раніше Кулик, виведений із групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його спільників, заявив, що президент Петро Порошенко, представники АП, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування "справи Курченка". Більше того, що люди з АП й ГПУ сприяли злочинам команди Віктора Януковича.
  • На це Порошенко в ефірі телеканалу "1+1", який належить Коломойському, заявив, що Кулик "отримав наказ" від олігарха звинуватити чинного президента.
  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського, визнавши протиправною націоналізацію "Приватбанку".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Ложкін Коломойський Ізраїль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коломойський розказав, як до нього приїжджав Ложкін 18 квітня 2019, 23:19
Злиття клінік Добробут і Борис: ЗМІ знайшли слід Ложкіна 23 січня 2019, 13:26
Ложкін став головою Єврейської конфедерації України 25 травня 2018, 11:41
Усі новини
Головні новини
Вже третій суд став на сторону Коломойського у справі Приватбанку
Перші вибори депутатів в ОТГ: Центрвиборчком назвав дату
Дебати: поліція відкрила провадження через заяву про теракт
У "день тиші" на вулицях лишилася прихована агітація – ЧЕСНО
Усі новини
психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити

Фото

Як мама-фотограф бореться з гендерними обмеженнями

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає