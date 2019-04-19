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Ложкин: С Коломойским я не встречался и не разговаривал

Пятница, 19 апреля 2019, 13:46

Бывший глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин опровергает, что встречался с олигархом Игорем Коломойским в Израиле.

Так он отреагировал на заявление Коломойского о том, что Ложкин якобы был у него, пока "две недели отсиживался" в Израиле, "скрываясь" от прокурора Константина Кулика.

"С интересом прочел интервью с Игорем Коломойским", – отметил Ложкин в Facebook.

"Для тех, кому это важно, сообщаю: я - президент Еврейской конфедерации Украины и в Израиле бываю часто. Последний раз провел там 3 дня, а не две недели, с Коломойским не встречался и не разговаривал", – заявил бывший глава АП.

"Уверен, что эмоциональные предвыборные перегрузки, которые испытывают все, кому дороги интересы страны, в ближайшее время спадут, и мы сможем продолжить нормальный общественный диалог", – добавил Ложкин.

Напомним:

  • Опальный олигарх Игорь Коломойский в интервью "Экономической правде" и "Украинской правде" заявил, что экс-глава Администрации президента Борис Ложкин несколько недель "отсиживался" у него, потому как прокурор Константин Кулик хотел вручить ему подозрение.
  • "Порошенко кричал, что это Кулик у меня был. На самом-то деле я Ложкина тут перепрятывал", – заявил Коломойский. И дал понять, что Порошенко через Ложкина якобы хотел сгладить "вину" за национализацию "Приватбанка".
  • Ранее Кулик, выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его сообщников, заявил, что президент Петр Порошенко, представители АП, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование "дела Курченко". Более того, что люди из АП и ГПУ содействовали преступлениям команды Виктора Януковича.
  • На это Порошенко в эфире телеканала "1+1", который принадлежит Коломойскому, заявил, что Кулик "получил приказ" от олигарха обвинить действующего президента.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского, признав противоправной национализацию "Приватбанка".

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Темы: ЛожкинКоломойскийИзраиль
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