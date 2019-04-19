Ложкин: С Коломойским я не встречался и не разговаривал

Бывший глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин опровергает, что встречался с олигархом Игорем Коломойским в Израиле.

Так он отреагировал на заявление Коломойского о том, что Ложкин якобы был у него, пока "две недели отсиживался" в Израиле, "скрываясь" от прокурора Константина Кулика.

"С интересом прочел интервью с Игорем Коломойским", – отметил Ложкин в Facebook.

"Для тех, кому это важно, сообщаю: я - президент Еврейской конфедерации Украины и в Израиле бываю часто. Последний раз провел там 3 дня, а не две недели, с Коломойским не встречался и не разговаривал", – заявил бывший глава АП.

"Уверен, что эмоциональные предвыборные перегрузки, которые испытывают все, кому дороги интересы страны, в ближайшее время спадут, и мы сможем продолжить нормальный общественный диалог", – добавил Ложкин.

Напомним: