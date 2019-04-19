Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа "Привату": голова суду звинуватив Порошенка в порушенні закону

П'ятниця, 19 квітня 2019, 14:43

Павло Вовк, голова Окружного адмінсуду Києва, який денаціоналізував Приватбанк, заявляє, що президент Петро Порошенко не мав права доручати силовикам перевірку суддів цієї установи.

Про це Вовк пише у Facebook.

"По-перше, хочу подякувати за добру фіксацію власних, як на мене, неправомірних дій. Це завжди полегшує процес притягнення до відповідальності "авторів" таких заяв", - каже суддя.

Він нагадав, що 18 квітня на засіданні РНБО керівник держави закликав прискорити кваліфікаційне оцінювання суддів для того, щоб перезапустити Окружний адмінсуд столиці, який ухвалив рішення щодо Приватбанку. Також СБУ та Генпрокуратурі було доручено оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи щодо суддів за неправосудне рішення.

"Дані висловлювання, особливо поки судове рішення не набрало законної сили – це фактично погроза одним суддям та своєрідний сигнал іншим, які здійснюватимуть його перегляд, і що, в перспективі, на них очікує", - пояснює Вовк.

Він порадив суддям звернутися до правоохоронних органів, а також до Вищої ради правосуддя із заявою про втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя.

"Так, очікувати зараз об’єктивної та негайної реакції не варто. Проте з часом, безумовно буде надана відповідна оцінка незаконним діям "авторів" цих гучних заяв", - зауважив очільник суду.

Вовк натякнув, що такі заяви та дії Порошенка можуть коштувати йому вироком від Європейського суду з прав людини.

На завершення свого посту голова ОАСК порадив президенту радше подумати про те, як "змістовно та аргументовано" викласти свою юридичну позицію за позовом "колишнього колеги" Давида Жванії про заборону виїзду за кордон.

Читайте також: Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка

Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • Порошенко на засіданні Ради національної безпеки роздав очільникам Службі безпеки та Генеральній прокуратурі доручення "після завершення всіх необхідних судових процедур" оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи на суддів "за неправосудне рішення".
  • 17 квітня Окружний адмінсуд Києва опублікував позов від нібито колишнього народного депутата Давида Жванії, у якому йдеться про прохання заборонити виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та ще близько 180 високопосадовців протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.
  • Сам Жванія в коментарі УП заявив, що не подавав цей позов.
  • Однак Окружний адмінсуд не вірить і чекає від Жванії офіційної заяви, що він не подавав позов.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкосудПриватКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: