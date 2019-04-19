Справа "Привату": голова суду звинуватив Порошенка в порушенні закону

Павло Вовк, голова Окружного адмінсуду Києва, який денаціоналізував Приватбанк, заявляє, що президент Петро Порошенко не мав права доручати силовикам перевірку суддів цієї установи.

Про це Вовк пише у Facebook.

"По-перше, хочу подякувати за добру фіксацію власних, як на мене, неправомірних дій. Це завжди полегшує процес притягнення до відповідальності "авторів" таких заяв", - каже суддя.

Він нагадав, що 18 квітня на засіданні РНБО керівник держави закликав прискорити кваліфікаційне оцінювання суддів для того, щоб перезапустити Окружний адмінсуд столиці, який ухвалив рішення щодо Приватбанку. Також СБУ та Генпрокуратурі було доручено оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи щодо суддів за неправосудне рішення.

"Дані висловлювання, особливо поки судове рішення не набрало законної сили – це фактично погроза одним суддям та своєрідний сигнал іншим, які здійснюватимуть його перегляд, і що, в перспективі, на них очікує", - пояснює Вовк.

Він порадив суддям звернутися до правоохоронних органів, а також до Вищої ради правосуддя із заявою про втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя.

"Так, очікувати зараз об’єктивної та негайної реакції не варто. Проте з часом, безумовно буде надана відповідна оцінка незаконним діям "авторів" цих гучних заяв", - зауважив очільник суду.

Вовк натякнув, що такі заяви та дії Порошенка можуть коштувати йому вироком від Європейського суду з прав людини.

На завершення свого посту голова ОАСК порадив президенту радше подумати про те, як "змістовно та аргументовано" викласти свою юридичну позицію за позовом "колишнього колеги" Давида Жванії про заборону виїзду за кордон.

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