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Дело "Привата": глава суда обвинил Порошенко в нарушении закона

Пятница, 19 апреля 2019, 14:43

Павел Вовк, председатель Окружного админсуда Киева, который денационализировал Приватбанк, заявляет, что президент Петр Порошенко не имел права поручать силовикам проверку судей этого учреждения.

Об этом Вовк пишет в Facebook.

"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности "авторов" таких заявлений", - говорит судья.

Он напомнил, что 18 апреля на заседании СНБО глава государства призвал ускорить квалификационную оценку судей для того, чтобы перезапустить Окружной админсуд столицы, который принял решение по Приватбанку. Также СБУ и Генпрокуратуре было поручено оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении судей за неправосудное решение.

"Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр, и что, в перспективе, их ожидает", - поясняет Вовк.

Он посоветовал судьям обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия  с заявлением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

"Да, ожидать сейчас объективной и немедленной реакции не стоит. Однако со временем, безусловно, будет предоставлена соответствующая оценка незаконным действиям "авторов" этих громких заявлений", - отметил глава суда.

Вовк намекнул, что такие заявления и действия Порошенко могут стоить ему приговором от Европейского суда по правам человека.

В завершение своего поста председатель ОАСК посоветовал президенту прежде всего подумать о том, как "содержательно и аргументировано" изложить свою юридическую позицию по иску бывшего коллеги Давида Жвании о запрете выезда за границу.

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Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны раздал поручения Службе безопасности и Генеральной прокуратуре "после завершения всех необходимых судебных процедур" оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела на судей "за неправосудное решение".
  • 17 апреля Окружной админсуд Киева опубликовал иск от якобы бывшего народного депутата Давида Жвании, в котором говорится о просьбе запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и еще около 180 высокопоставленных лиц в течение одного года после парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.
  • Сам Жвания в комментарии УП заявил, что не подавал этот иск.
  • Однако Окружной админсуд не верит и ждет от Жвании официального заявления, что он не подавал иск.

Украинская правда
Темы: ПорошенкосудПриватКоломойский
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