Дело "Привата": глава суда обвинил Порошенко в нарушении закона

Павел Вовк, председатель Окружного админсуда Киева, который денационализировал Приватбанк, заявляет, что президент Петр Порошенко не имел права поручать силовикам проверку судей этого учреждения.

Об этом Вовк пишет в Facebook.

"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности "авторов" таких заявлений", - говорит судья.

Он напомнил, что 18 апреля глава государства призвал ускорить квалификационную оценку судей для того, чтобы перезапустить Окружной админсуд столицы, который принял решение по Приватбанку. Также СБУ и Генпрокуратуре было поручено оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении судей за неправосудное решение.

"Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр, и что, в перспективе, их ожидает", - поясняет Вовк.

Он посоветовал судьям обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

"Да, ожидать сейчас объективной и немедленной реакции не стоит. Однако со временем, безусловно, будет предоставлена соответствующая оценка незаконным действиям "авторов" этих громких заявлений", - отметил глава суда.

Вовк намекнул, что такие заявления и действия Порошенко могут стоить ему приговором от Европейского суда по правам человека.

В завершение своего поста председатель ОАСК посоветовал президенту прежде всего подумать о том, как "содержательно и аргументировано" изложить свою юридическую позицию по иску бывшего коллеги Давида Жвании о запрете выезда за границу.