У Порошенка не знають, звідки взяли номери, на які надзвонює президент
Керівник секретаріату партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Максим Саврасов розповів, що не знає звідки у команди кандидата номери телефонів українців, куди телефонує робот і голосом Петра Порошенка закликає прийти на вибори 21 квітня та проголосувати за нього.
Про це він повідомив громадському руху ЧЕСНО.
Зокрема, на запитання, де штаб Порошенка взяв телефонні контакти українців, які є персональними даними, Саврасов відповів, що "алгоритму не знає".
Водночас він розповів, що масове обдзвонювання українців оплачується з виборчого фонду кандидата.
"Суму не знаю, проплачуємо з фонду", – сказав Саврасов.
У русі відзначають, що проаналізували проміжний звіт Порошенка від 13 квітня щодо видатків на передвиборчу кампанію, проте не знайшли там витрат на такі дзвінки.
"Імовірно, ця стаття видатків міститиметься у фінальному звіті, який оприлюднять уже після другого туру виборів", - припускають в ЧЕСНО.
Про дзвінки від президента українці почали повідомляти у соцмережах з 18 квітня, відзначається, що вони тривають і досі.
Зокрема, 19 квітня, "дзвінок від Порошенка" одержав один з аналітиків руху, який не залишав партії свого номера телефону.
"Добридень! Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня – вирішальний день, що визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс, демократію та гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського Союзу й НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне – зберегти країну, і до зустрічі 21-го", – звертається Порошенко до українців в аудіозаписі.
У громадському русі повідомляють, спираючись на соцмережі, що телефонують щонайменше з двох номерів – 044-364-88-43 (київський стаціонарний номер) та 089-220-00-21 (IP-телефонія).
Напередодні речник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що такі дзвінки допоможуть визначитися з вибором тим, хто ще не знає, за кого голосувати 21 квітня, але не повідомив, як було отримано доступ до телефонних номерів.
Нагадаємо:
- 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня – і Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати на стадіоні.
- 19 квітня з 21 до 22 години також мають відбутися офіційні дебати кандидатів в студії "Суспільного телебачення".
- Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" вже прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.
- Також перекритий рух транспорту по Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановлюють рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.
- 18 квітня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
- Згодом стало відомо, які вулиці будуть перекриті через дебати і роботу яких станцій метро обмежили.
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