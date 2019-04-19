У Порошенка не знають, звідки взяли номери, на які надзвонює президент

Керівник секретаріату партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Максим Саврасов розповів, що не знає звідки у команди кандидата номери телефонів українців, куди телефонує робот і голосом Петра Порошенка закликає прийти на вибори 21 квітня та проголосувати за нього.

Про це він повідомив громадському руху ЧЕСНО.

Зокрема, на запитання, де штаб Порошенка взяв телефонні контакти українців, які є персональними даними, Саврасов відповів, що "алгоритму не знає".

Водночас він розповів, що масове обдзвонювання українців оплачується з виборчого фонду кандидата.

"Суму не знаю, проплачуємо з фонду", – сказав Саврасов.

У русі відзначають, що проаналізували проміжний звіт Порошенка від 13 квітня щодо видатків на передвиборчу кампанію, проте не знайшли там витрат на такі дзвінки.

"Імовірно, ця стаття видатків міститиметься у фінальному звіті, який оприлюднять уже після другого туру виборів", - припускають в ЧЕСНО.

Про дзвінки від президента українці почали повідомляти у соцмережах з 18 квітня, відзначається, що вони тривають і досі.

Зокрема, 19 квітня, "дзвінок від Порошенка" одержав один з аналітиків руху, який не залишав партії свого номера телефону.

"Добридень! Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня – вирішальний день, що визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс, демократію та гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського Союзу й НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне – зберегти країну, і до зустрічі 21-го", – звертається Порошенко до українців в аудіозаписі.

У громадському русі повідомляють, спираючись на соцмережі, що телефонують щонайменше з двох номерів – 044-364-88-43 (київський стаціонарний номер) та 089-220-00-21 (IP-телефонія).

Напередодні речник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що такі дзвінки допоможуть визначитися з вибором тим, хто ще не знає, за кого голосувати 21 квітня, але не повідомив, як було отримано доступ до телефонних номерів.

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