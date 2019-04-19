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У Порошенко не знают, откуда взяли номера, на которые названивает президент

Пятница, 19 апреля 2019, 15:48

Руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максим Саврасов сказал, что не знает, откуда у команды кандидата номера телефонов украинцев, куда звонит робот и голосом Петра Порошенко призывает прийти на выборы 21 апреля и проголосовать за него.

Об этом он сообщил общественному движению ЧЕСНО.

В частности, на вопрос, где штаб Порошенко взял телефонные контакты украинцев, которые являются персональными данными, Саврасов ответил, что "алгоритма не знает".

В то же время он рассказал, что массовое обзвон украинцев оплачивается из избирательного фонда кандидата.

"Сумму не знаю, проплачиваем из фонда", - сказал Саврасов.

В движении отмечают, что проанализировали промежуточный отчет Порошенко от 13 апреля относительно расходов на предвыборную кампанию, однако не нашли там расходов на такие звонки.

"Вероятно, эта статья расходов будет в финальном отчете, который будет обнародован уже после второго тура выборов", - предполагают в ЧЕСНО.

О звонках от президента украинцы начали сообщать в соцсетях с 18 апреля, отмечается, что они продолжаются до сих пор.

В частности, 19 апреля, "звонок от Порошенко" получил один из аналитиков движения, который не оставлял партии своего номера телефона. 

 

"Добрый день! Это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля - решающий день, который определит судьбу Украины. Прошу вас поддержать мой курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в Европейский Союз и НАТО. Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное - сохранить страну, и до встречи 21-го", - обращается Порошенко к украинцам в аудиозаписи.

В общественном движении сообщают, опираясь на соцсети, что звонят, по меньшей мере, из двух номеров - 044-364-88-43 (киевский стационарный номер) и 089-220-00-21 (IP-телефония).

 

Накануне представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что такие звонки помогут определиться с выбором тем, кто еще не знает, за кого голосовать 21 апреля, но не сообщил, как был получен доступ к телефонным номерам.

Напомним:

  • 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля – и Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
  • 19 апреля с 21 до 22 часов также должны состояться официальные дебаты кандидатов в студии "Суспильного телевидения".
  • Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
  • Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
  • 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
  • Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты и работа каких станций метро ограничили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019Зеленский
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