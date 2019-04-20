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КС відкрив провадження щодо обов’язкового перейменування УПЦ МП

Субота, 20 квітня 2019, 16:26
КС відкрив провадження щодо обов’язкового перейменування УПЦ МП

Конституційний суд відкрив провадження за поданням 49 депутатів щодо закону, який зобов’язує УПЦ МП вказати в назві свою приналежність до Росії.

"Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду", - зазначається на сайті КС станом на 19 квітня.

Депутати звернулися до КС із відповідним поданням 18 січня 2019 року.

Уповноваженими за дорученням зазначені депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, Олександр Долженков та Василь Німченко.

Депутати просять визнати неконституційним закон "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" від 20 грудня 2018 року № 2662–VIII.

На думку депутатів, положення закону "спрямовані на втручання держави в церковні справи", а також ним нібито "порушуються конституційні права громадян, а саме право на свободу світогляду і віросповідання в розрізі права на безперешкодне ведення релігійної діяльності".

Крім того, в поданні зазначається, що голосування за вказаний законопроект на засіданні Верховної Ради відбулося з порушенням Конституції, а саме з використанням карток відсутніх на засіданні депутатів присутніми.

Нагадаємо:

  • 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
  • В УПЦ МП заявили, що законопроект порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України і закликали президента Петра Порошенка ветувати його.
  • 22 грудня вказаний закон підписав президент Петро Порошенко.
  • Українська православна церква Московського патріархату заявила, що ініціюватиме звернення до Конституційного суду щодо цього закону.
  • 26 січня Міністерство культури оприлюднило перелік релігійних організацій, які мають змінити назву.
  • 22 березня Окружний адмінсуд Києва повідомив, що УПЦ МП подала позов до Міністерства культури через вимогу вказати у своїй назві приналежність до Росії.
  • 6 квітня нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії голови Верховної Ради Андрія Парубія у зв'язку з прийняттям законопроекту про обов'язкове перейменування УПЦ МП.

Українська правда

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Теми: КСцеркваНовинський
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