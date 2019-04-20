Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КС открыл производство по обязательному переименованию УПЦ МП

Суббота, 20 апреля 2019, 16:26
КС открыл производство по обязательному переименованию УПЦ МП

Конституционный суд открыл производство по представлению 49 депутатов относительно закона, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к России.

"Постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Палаты Суда", - отмечается на сайте КС по состоянию на 19 апреля.

Депутаты обратились в КС с соответствующим представлением 18 января 2019 года.

Уполномоченными по поручению указаны депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков и Василий Нимченко.

Депутаты просят признать неконституционным закон "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признанном осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины" от 20 декабря 2018 № 2662-VIII.

По мнению депутатов, положения закона "направлены на вмешательство государства в церковные дела", а также им якобы "нарушаются конституционные права граждан, а именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания в разрезе права на беспрепятственное ведение религиозной деятельности".

Кроме того, в представлении отмечается, что голосование за указанный законопроект на заседании Верховной Рады произошло с нарушением Конституции, а именно с использованием карточек отсутствующих на заседании депутатов присутствовавшими.

Напоминаем:

  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • В УПЦ МП заявили, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.
  • 26 января Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций, которые должны изменить название.
  • 22 марта Окружной админсуд Киева сообщил, что УПЦ МП подала иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.
  • 6 апреля нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что Окружной административный суд Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании УПЦ МП.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСцерковьНовинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: