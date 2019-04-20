КС открыл производство по обязательному переименованию УПЦ МП

Конституционный суд открыл производство по представлению 49 депутатов относительно закона, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к России.

"Постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Палаты Суда", - отмечается на сайте КС по состоянию на 19 апреля.

Депутаты обратились в КС с соответствующим представлением 18 января 2019 года.

Уполномоченными по поручению указаны депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков и Василий Нимченко.

Депутаты просят признать неконституционным закон "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признанном осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины" от 20 декабря 2018 № 2662-VIII.

По мнению депутатов, положения закона "направлены на вмешательство государства в церковные дела", а также им якобы "нарушаются конституционные права граждан, а именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания в разрезе права на беспрепятственное ведение религиозной деятельности".

Кроме того, в представлении отмечается, что голосование за указанный законопроект на заседании Верховной Рады произошло с нарушением Конституции, а именно с использованием карточек отсутствующих на заседании депутатов присутствовавшими.

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