Гройсман на дільниці зробив заяву, майже як перша людина на Місяці
Неділя, 21 квітня 2019, 14:21
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проголосував у другому турі виборів президента.
Свій вибір очільник уряду зробив у рідній Вінниці.
"Маленький бюлетень великого майбутнього", – сказав він, кидаючи бюлетень до скриньки.
Гройсман додав, що проголосував "не зраджуючи традиціям". На дільницю чиновник прийшов разом із дружиною.
"Хочу ще раз підкреслити, що для нас є величезне надбання – це вільний демократичний вибір. Глибоко переконаний в тому, що і сьогодні вибори пройдуть на високих демократичних стандартах. Всі українці обирають сьогодні майбутнє, і я тільки бажаю єдиного, щоб це майбутнє було щасливим, успішним і щоб надія кожного виправдалась", – зазначив прем’єр.
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Нагадаємо:
- Астронавт Ніл Армстронг, який перший ступив на Місяць, сказав тоді, що це був "маленький крок для людини – гігантський стрибок для всього людства".
- Перший тур виборів відбувся 31 травня. Оскільки жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосила про проведення другого туру.
- 21 квітня розпочався другий тур.
- Кандидати Петро Порошенко і Володимир Зеленський вже проголосували.
- При цьому Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень, що, ймовірно, є порушенням закону в частині таємниці голосування.
Українська правда