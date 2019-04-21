Гройсман на дільниці зробив заяву, майже як перша людина на Місяці

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проголосував у другому турі виборів президента.

Свій вибір очільник уряду зробив у рідній Вінниці.

"Маленький бюлетень великого майбутнього", – сказав він, кидаючи бюлетень до скриньки.

Гройсман додав, що проголосував "не зраджуючи традиціям". На дільницю чиновник прийшов разом із дружиною.

"Хочу ще раз підкреслити, що для нас є величезне надбання – це вільний демократичний вибір. Глибоко переконаний в тому, що і сьогодні вибори пройдуть на високих демократичних стандартах. Всі українці обирають сьогодні майбутнє, і я тільки бажаю єдиного, щоб це майбутнє було щасливим, успішним і щоб надія кожного виправдалась", – зазначив прем’єр.

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