Гройсман на участке сделал заявление, почти как первый человек на Луне
Воскресенье, 21 апреля 2019, 14:21
Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента.
Свой выбор глава правительства сделал в родной Виннице.
"Маленький бюллетень большого будущего", – сказал он, бросая бюллетень в урну.
Гройсман добавил, что проголосовал "не изменяя традициям". На участок чиновник пришел вместе с женой.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас огромное достояние – это свободный демократический выбор. Глубоко убежден в том, что и сегодня выборы пройдут на высоких демократических стандартах. Все украинцы выбирают сегодня будущее, и я только желаю одного, чтобы это будущее было счастливым, успешным и чтобы надежда каждого оправдалась", – отметил премьер.
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Напомним:
- Астронавт Нил Армстронг, который первым ступил на Луну, сказал тогда, что это был "маленький шаг для человека – гигантский скачок для всего человечества".
- Первый тур выборов состоялся 31 мая. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявила о проведении второго тура.
- 21 апреля начался второй тур.
- Кандидаты Петр Порошенко и Владимир Зеленский уже проголосовали.
- При этом Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень, что, вероятно, является нарушением закона в части тайны голосования.
Украинская правда