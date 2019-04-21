Гройсман на участке сделал заявление, почти как первый человек на Луне

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 14:21

Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента.

Свой выбор глава правительства сделал в родной Виннице.

"Маленький бюллетень большого будущего", – сказал он, бросая бюллетень в урну.

Гройсман добавил, что проголосовал "не изменяя традициям". На участок чиновник пришел вместе с женой.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас огромное достояние – это свободный демократический выбор. Глубоко убежден в том, что и сегодня выборы пройдут на высоких демократических стандартах. Все украинцы выбирают сегодня будущее, и я только желаю одного, чтобы это будущее было счастливым, успешным и чтобы надежда каждого оправдалась", – отметил премьер.

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Напомним:

  • Астронавт Нил Армстронг, который первым ступил на Луну, сказал тогда, что это был "маленький шаг для человека – гигантский скачок для всего человечества".
  • Первый тур выборов состоялся 31 мая. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявила о проведении второго тура.
  • 21 апреля начался второй тур.
  • Кандидаты Петр Порошенко и Владимир Зеленский уже проголосовали.
  • При этом Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень, что, вероятно, является нарушением закона в части тайны голосования.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 Гройсман


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