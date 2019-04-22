Саакашвілі попросив Україну скасувати заборону на в'їзд: має квиток до Києва

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі програми "Теперішній час".

"Я звернувся з офіційним листом до міністра внутрішніх справ, голови прикордонних військ (Держприкордонслужби - ред.), та голови СБУ, щоб вони скасували обмеження, які були введені щодо мене (заборона на в'їзд в Україну - ред.)", - заявив Саакашвілі.

"Я повинен мати право повернутися у свій будинок в Києві і я обов'язково так і зроблю", - додав він.

Саакашвілі також додав, що 21 квітня "народ України зробив електоральну революцію".

В ефірі телеканалу "Наш" (належить екс-кандидату у президенти Євгену Мураєву - ред.) Саакашвілі заявив, що у нього "вже є квиток" для візиту в Україну і він "хоче бути в Києві".

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