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Саакашвілі попросив Україну скасувати заборону на в'їзд: має квиток до Києва

Понеділок, 22 квітня 2019, 00:31
Саакашвілі попросив Україну скасувати заборону на в'їзд: має квиток до Києва

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі програми "Теперішній час".

"Я звернувся з офіційним листом до міністра внутрішніх справ, голови прикордонних військ (Держприкордонслужби - ред.), та голови СБУ,  щоб вони скасували обмеження, які були введені щодо мене (заборона на в'їзд в Україну - ред.)", - заявив Саакашвілі.

"Я повинен мати право повернутися у свій будинок в Києві і я обов'язково так і зроблю", - додав він.

Саакашвілі також додав, що 21 квітня "народ України зробив електоральну революцію".

В ефірі телеканалу "Наш" (належить екс-кандидату у президенти Євгену Мураєву - ред.) Саакашвілі заявив, що у нього "вже є квиток" для візиту в Україну і він "хоче бути в Києві".  

Нагадаємо:

  • Одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
  • Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
  • Пізніше він заявив, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.
  • У січні 2019 року Саакашвілі висловив підтримку на виборах президента України лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
  • Саакашвілі заявляв, що може прилетіти в Україну, якщо кандидат у президенти Петро Порошенко не пройде до другого туру виборів.
  • У свою чергу у ДПСУ заявили, що "дана особа (Саакашвілі - ред.) не є громадянином України і підстав для його в'їзду в Україну до 2021 року немає". 
  • На початку квітня Саакашвілі записав відеозвернення до президента України Петра Порошенка, у якому закликав того повернути йому український паспорт та пустити до України.

Українська правда
Теми: вибориСаакашвілі
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