Саакашвили попросил Украину отменить запрет на въезд: уже купил билет
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Настоящее время".
"Я обратился с официальным письмом к министру внутренних дел, главе погранвойск (Госпогранслужбы - ред.), и главе СБУ, чтобы они отменили ограничения, которые были введены в отношении меня (запрет на въезд в Украину - ред.)", - заявил Саакашвили.
"Я должен иметь право вернуться в свой дом в Киев и я обязательно так и поступлю", - добавил он.
Саакашвили также добавил, что 21 апреля "народ Украины совершил электоральную революцию".
В эфире телеканала "Наш" (принадлежит экс-кандидату в президенты Евгению Мураеву - ред.) Саакашвили заявил, что у него "уже есть билет" для визита в Украину и он "хочет быть в Киеве".
Напомним,
- Одного из лидеров РНС Михеила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
- Лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Он пообещал вернуться в Украину и был не против занять пост премьера.
- Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
- Позже Саакашвили заявил, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
- В январе 2019 года Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины лидерке "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
- Ранее Саакашвили заявлял, что может прилететь в Украину, если кандидат в президенты Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.
- В свою очередь в ГПСУ заявили, что "данное лицо (Саакашвили - ред.) не является гражданином Украины и оснований для его въезда в Украину до 2021 года нет".
- В начале апреля Саакашвили записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его вернуть украинский паспорт и пустить в Украину.