Саакашвили уже попросил Украину отменить запрет на въезд

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Понедельник, 22 апреля 2019, 00:31

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.

Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Настоящее время". 

"Я обратился с официальным письмом к министру внутренних дел, главе погранвойск (Госпогранслужбы - ред.), и главе СБУ, чтобы они отменили ограничения, которые были введены в отношении меня (запрет на въезд в Украину - ред.)", - заявил Саакашвили.

"Я должен иметь право вернуться в свой дом в Киев и я обязательно так и поступлю", - добавил он.

Саакашвили также добавил, что 21 апреля "народ Украины совершил электоральную революцию".

В эфире телеканала "Наш" (принадлежит экс-кандидату в президенты Евгению Мураеву - ред.) Саакашвили заявил, что у него "уже есть билет" для визита в Украину и он "хочет быть в Киеве". 

Ранее Саакашвили заявлял, что может прилететь в Украину, если кандидат в президенты Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.

Украинская правда

Темы: виборы Саакашвили
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