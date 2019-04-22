Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили попросил Украину отменить запрет на въезд: уже купил билет

Понедельник, 22 апреля 2019, 00:31
Саакашвили попросил Украину отменить запрет на въезд: уже купил билет

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.

Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Настоящее время". 

"Я обратился с официальным письмом к министру внутренних дел, главе погранвойск (Госпогранслужбы - ред.), и главе СБУ, чтобы они отменили ограничения, которые были введены в отношении меня (запрет на въезд в Украину - ред.)", - заявил Саакашвили.

"Я должен иметь право вернуться в свой дом в Киев и я обязательно так и поступлю", - добавил он.

Саакашвили также добавил, что 21 апреля "народ Украины совершил электоральную революцию".

В эфире телеканала "Наш" (принадлежит экс-кандидату в президенты Евгению Мураеву - ред.) Саакашвили заявил, что у него "уже есть билет" для визита в Украину и он "хочет быть в Киеве". 

Напомним, 

  • Одного из лидеров РНС Михеила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Он пообещал вернуться в Украину и был не против занять пост премьера.
  • Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Позже Саакашвили заявил, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
  • В январе 2019 года Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины лидерке "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
  • Ранее Саакашвили заявлял, что может прилететь в Украину, если кандидат в президенты Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.
  • В свою очередь в ГПСУ заявили, что "данное лицо (Саакашвили - ред.) не является гражданином Украины и оснований для его въезда в Украину до 2021 года нет".
  • В начале апреля Саакашвили записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его вернуть украинский паспорт и пустить в Украину.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: