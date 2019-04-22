ОПОРА показала результати паралельного підрахунку голосів

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Понеділок, 22 квітня 2019, 11:29

Паралельний підрахунок голосів громадянської мережи ОПОРА у другому турі виборів демонструє впевнену перемогу шоумена Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні активістів від 22 квітня.

"Із 99% впевненістю Громадянська мережа ОПОРА може заявити про такі результати другого туру виборів: Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців, а Петро Порошенко – 24,3%. Ще 2,5% бюлетенів – недійсні", – йдеться у повідомленні.

 

За словами голови правління громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, перебіг повторного голосування відбувався в безконфліктній атмосфері з дотриманням норм українського законодавства та відповідно до міжнародних демократичних стандартів.

Суттєвих за масштабом та потенційними наслідками застосування виборчих порушень у день повторного голосування 21 квітня 2019 року виявлено не було.

Найчастішим порушенням у день повторного голосування, зафіксованим спостерігачами ОПОРИ на 5,5% виборчих дільниць, були спроби видачі членами виборчих комісій та отримання виборцями бюлетенів без пред’явлення належних документів.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Володимира Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • За результатами опрацювання 96,16% протоколів, Зеленського підтримали 73,14% виборців, Порошенка – 24,53%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Теми: вибори президента 2019
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