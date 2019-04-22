ОПОРА показала результати паралельного підрахунку голосів

Паралельний підрахунок голосів громадянської мережи ОПОРА у другому турі виборів демонструє впевнену перемогу шоумена Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні активістів від 22 квітня.

"Із 99% впевненістю Громадянська мережа ОПОРА може заявити про такі результати другого туру виборів: Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців, а Петро Порошенко – 24,3%. Ще 2,5% бюлетенів – недійсні", – йдеться у повідомленні.

За словами голови правління громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, перебіг повторного голосування відбувався в безконфліктній атмосфері з дотриманням норм українського законодавства та відповідно до міжнародних демократичних стандартів.

Суттєвих за масштабом та потенційними наслідками застосування виборчих порушень у день повторного голосування 21 квітня 2019 року виявлено не було.

Найчастішим порушенням у день повторного голосування, зафіксованим спостерігачами ОПОРИ на 5,5% виборчих дільниць, були спроби видачі членами виборчих комісій та отримання виборцями бюлетенів без пред’явлення належних документів.

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