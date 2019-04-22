ОПОРА показала результаты параллельного подсчета голосов
Параллельный подсчет голосов гражданской сети ОПОРА во втором туре выборов демонстрирует уверенную победу шоумена Владимира Зеленского.
Об этом говорится в сообщении активистов от 22 апреля.
"С 99% уверенностью Гражданская сеть ОПОРА может заявить о таких результатах второго тура выборов: Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 24,3%. Еще 2,5% бюллетеней - недействительны", - говорится в сообщении.
По словам председателя правления гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, ход повторного голосования проходил в бесконфликтной атмосфере с соблюдением норм украинского законодательства и в соответствии с международными демократическими стандартами.
Существенных по масштабу и потенциальными последствиями применения избирательных нарушений в день повторного голосования 21 апреля 2019 года обнаружено не было.
Самым частым нарушением в день повторного голосования, зафиксированным наблюдателями ОПОРЫ на 5,5% избирательных участков, были попытки выдачи членами избирательных комиссий и получения избирателями бюллетеней без предъявления необходимых документов.
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Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно данным экзит-пола, за Владимира Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
- По результатам обработки 96,16% протоколов, Зеленского поддержали 73,14% избирателей, Порошенко - 24,53%.
- Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
- Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.