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ОПОРА показала результаты параллельного подсчета голосов

Понедельник, 22 апреля 2019, 11:29

Параллельный подсчет голосов гражданской сети ОПОРА во втором туре выборов демонстрирует уверенную победу шоумена Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении активистов от 22 апреля.

"С 99% уверенностью Гражданская сеть ОПОРА может заявить о таких результатах второго тура выборов: Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 24,3%. Еще 2,5% бюллетеней - недействительны", - говорится в сообщении.

 

По словам председателя правления гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, ход повторного голосования проходил в бесконфликтной атмосфере с соблюдением норм украинского законодательства и в соответствии с международными демократическими стандартами.

Существенных по масштабу и потенциальными последствиями применения избирательных нарушений в день повторного голосования 21 апреля 2019 года обнаружено не было.

Самым частым нарушением в день повторного голосования, зафиксированным наблюдателями ОПОРЫ на 5,5% избирательных участков, были попытки выдачи членами избирательных комиссий и получения избирателями бюллетеней без предъявления необходимых документов.

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Владимира Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • По результатам обработки 96,16% протоколов, Зеленского поддержали 73,14% избирателей, Порошенко - 24,53%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
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