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Прикордонники відповіли на прохання Саакашвілі: заборона на в'їзд залишається

Понеділок, 22 квітня 2019, 17:44

Державна прикордонна служба наголошує, що Міхеіл Саакашвілі, який заявляє про можливий приїзд в Україну, не має підстав для законного в'їзду на її територію.

Про це інформує прес-служба ДПСУ.

Прикордонники нагадують, що Саакашвілі у вересні 2017 року незаконно перетнув державний кордон з Польщі в Україну, що підтверджується рішеннями місцевого та апеляційного судів.

У зв’язку з вчиненим правопорушенням стосовно нього існує обмеження у в’їзді в Україну терміном до 2021 року.

"Ще раз наголосимо, що Державна прикордонна служба України діє виключно на підставі законодавства України та у межах наданих законом повноважень", – вказано в коментарі.

На уточнююче запитання "Української правди", чи означає це, що заборону на в’їзд для Саакашвілі прикордонники не скасують, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян відповів ствердно.

Нагадаємо:

  • 21 квітня екс-президент Грузії, колишній голова Одеської області один із лідерів партії "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
  • Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
  • Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліПрикордонна служба
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