Прикордонники відповіли на прохання Саакашвілі: заборона на в'їзд залишається

Державна прикордонна служба наголошує, що Міхеіл Саакашвілі, який заявляє про можливий приїзд в Україну, не має підстав для законного в'їзду на її територію.

Про це інформує прес-служба ДПСУ.

Прикордонники нагадують, що Саакашвілі у вересні 2017 року незаконно перетнув державний кордон з Польщі в Україну, що підтверджується рішеннями місцевого та апеляційного судів.

У зв’язку з вчиненим правопорушенням стосовно нього існує обмеження у в’їзді в Україну терміном до 2021 року.

"Ще раз наголосимо, що Державна прикордонна служба України діє виключно на підставі законодавства України та у межах наданих законом повноважень", – вказано в коментарі.

На уточнююче запитання "Української правди", чи означає це, що заборону на в’їзд для Саакашвілі прикордонники не скасують, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян відповів ствердно.

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