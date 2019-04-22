Пограничники ответили на просьбу Саакашвили: запрет на въезд остается

Государственная пограничная служба подчеркивает, что Михеил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда на ее территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники напоминают, что Саакашвили в сентябре 2017 года незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

В связи с совершенным правонарушением в отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

"Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий", - указано в комментарии.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", означает ли это, что запрет на въезд для Саакашвили пограничники не отменят, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян ответил утвердительно.

Напомним: