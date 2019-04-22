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Пограничники ответили на просьбу Саакашвили: запрет на въезд остается

Понедельник, 22 апреля 2019, 17:44

Государственная пограничная служба подчеркивает, что Михеил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда на ее территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники напоминают, что Саакашвили в сентябре 2017 года незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

В связи с совершенным правонарушением в отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

"Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий", - указано в комментарии.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", означает ли это, что запрет на въезд для Саакашвили пограничники не отменят, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян ответил утвердительно.

Напомним:

  • 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиПограничная служба
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