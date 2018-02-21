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Прикордонники заборонили Саакашвілі в'їзд в Україну до 2021 року

Середа, 21 лютого 2018, 18:50
Прикордонники заборонили Саакашвілі в'їзд в Україну до 2021 року

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

Про це Українській правді повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Так. Підтверджую. Дійсно, командир Мостиського загону в межах повноважень прийняв таке рішення, враховуючи обставини порушення кордону М.Саакашвілі в вересні 2017 року та опираючись на відповідні рішення судів", - розповів прес-секретар.

Він уточнив, що відповідне рішення про заборону в'їзду поширюється на усі пункти пропуску на українському кордоні.

Водночас адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що вважає рішення Держприкордонслужби незаконним і має намір його оскаржити.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

Марія Думанська, УП

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Теми: СаакашвіліПрикордонна службазаборона
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