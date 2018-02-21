Прикордонники заборонили Саакашвілі в'їзд в Україну до 2021 року
Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.
Про це Українській правді повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Так. Підтверджую. Дійсно, командир Мостиського загону в межах повноважень прийняв таке рішення, враховуючи обставини порушення кордону М.Саакашвілі в вересні 2017 року та опираючись на відповідні рішення судів", - розповів прес-секретар.
Він уточнив, що відповідне рішення про заборону в'їзду поширюється на усі пункти пропуску на українському кордоні.
Водночас адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що вважає рішення Держприкордонслужби незаконним і має намір його оскаржити.
Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.
Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.
Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.
Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.
"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.
Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
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