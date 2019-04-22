Крючков вніс 7 млн застави і вийшов з ізолятора

Екс-нардеп Дмитро Крючков, який був екстрадований з Німеччини в Україну, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 7 мільйонів гривень.

Це "Українській правді" підтвердив його адвокат Олександр Лисак, який сам вніс заставу.

"Так внесли, вийшов 19 квітня", - сказав він.

Лисак додав, що 24 квітня відбудеться засідання суду щодо оскарження запобіжного заходу.

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