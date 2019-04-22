Крючков внес 7 млн залога и вышел из изолятора

Экс-нардеп Дмитрий Крючков, экстрадированный из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог в 7 млн гривен.

Это "Украинской правде" подтвердил его адвокат Александр Лысак, который сам внес залог.

"Да внесли, вышел 19 апреля", - сказал он.

Лысак добавил, что 24 апреля состоится заседание суда по обжалованию меры пресечения.

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Напомним: