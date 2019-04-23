Саакашвілі готовий ще трохи потерпіти поки його впустять в Україну

Колишній голова Одеської області один із лідерів партії "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі готовий почекати поки йому дозволять в’їзд в Україну.

Про це він написав у facebook, коментуючи відмову прикордонної служби на його прохання зняти обмеження на його в'їзд.

"Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування", - написав він.

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