Саакашвілі готовий ще трохи потерпіти поки його впустять в Україну
Вівторок, 23 квітня 2019, 07:15
Колишній голова Одеської області один із лідерів партії "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі готовий почекати поки йому дозволять в’їзд в Україну.
Про це він написав у facebook, коментуючи відмову прикордонної служби на його прохання зняти обмеження на його в'їзд.
"Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування", - написав він.
Нагадаємо:
- 21 квітня екс-президент Грузії, колишній голова Одеської області один із лідерів партії "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
- У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
- Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
- Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
- Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.