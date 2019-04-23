Саакашвили готов еще немного потерпеть пока его впустят в Украину
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Вторник, 23 апреля 2019, 07:15
Бывший председатель Одесской области один из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.
Об этом он написал в facebook, комментируя отказ пограничной службы по его просьбе снять ограничение на его въезд.
"Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания", - написал он.
Напомним:
- 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
- В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
- Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
- Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.