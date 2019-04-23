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Саакашвили готов еще немного потерпеть пока его впустят в Украину

Вторник, 23 апреля 2019, 07:15

Бывший председатель Одесской области один из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.

Об этом он написал в facebook, комментируя отказ пограничной службы по его просьбе снять ограничение на его въезд.

"Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания", - написал он.

Напомним:

  • 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
  • В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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