Саакашвили готов еще немного потерпеть пока его впустят в Украину

Бывший председатель Одесской области один из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.

Об этом он написал в facebook, комментируя отказ пограничной службы по его просьбе снять ограничение на его въезд.

"Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания", - написал он.

Напомним: