Медведчук уже разочаровался в Зеленском
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук не готов поддержать Владимира Зеленского, пока тот не согласен с его предложениями.
В эфире российского пропагандистского канала "Россия 24" он заявил, что его поддержкой Зеленский может заручиться, если "реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает", сообщает Лига.
"Очень сложно говорить о его обещаниях, господина Зеленского, потому что таковых не было. Были отдельные реплики, и то они появились в последние три-пять дней. Это все пока условно", – сказал Медведчук.
По его словам, при двух "нет" Зеленского – амнистии боевикам и особому статусу Донбасса – "говорить о том, что он будет делать что-то для мира, пока очень сложно".
"Может, ситуация изменится. Может, это связано с тем, что ему еще неизвестны определенные особенности процесса на Донбассе... К огромному сожалению, пока это обстоит именно так", – заключил кум Путина.
В эфире пропагандистов страны-агрессора Медведчук традиционно перечислил кремлевские штампы о том, что "Петр Порошенко допустил войну", "тарифный геноцид" и другое.
Напомним:
- В команде Владимира Зеленского ранее заявляли, что он исключил бы кума президента России Виктора Медведчука из переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины. Медведчук отвечал, что вывести его из переговорного процесса по Донбасса невозможно.
- Медведчук предлагал Зеленскому в случае победы на выборах заключить соглашение с Москвой и восстановить экономические отношения с Россией. Он настаивал на прямых переговорах Киева с пророссийскими главарями оккупированных территорий.
- Владимир Зеленский, дебатируя с Петром Порошенко, обещал сделать все, чтобы закончить войну. Но в день выборов, когда уже были данные экзит-полов относительно второго тура, представитель его штаба Дмитрий Разумков сказал, что закончить войну быстро не удастся.
- Президента РФ Владимира Путина кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский называл врагом, хотя ранее выражал готовность к переговорам с ним.