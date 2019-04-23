Медведчук уже разочаровался в Зеленском

1678 просмотров
Вторник, 23 апреля 2019, 08:38

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук не готов поддержать Владимира Зеленского, пока тот не согласен с его предложениями.

В эфире российского пропагандистского канала "Россия 24" он заявил, что его поддержкой Зеленский может заручиться, если "реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает", сообщает Лига.

"Очень сложно говорить о его обещаниях, господина Зеленского, потому что таковых не было. Были отдельные реплики, и то они появились в последние три-пять дней. Это все пока условно", – сказал Медведчук.

По его словам, при двух "нет" Зеленского – амнистии боевикам и особому статусу Донбасса – "говорить о том, что он будет делать что-то для мира, пока очень сложно".

"Может, ситуация изменится. Может, это связано с тем, что ему еще неизвестны определенные особенности процесса на Донбассе... К огромному сожалению, пока это обстоит именно так", – заключил кум Путина.

В эфире пропагандистов страны-агрессора Медведчук традиционно перечислил кремлевские штампы о том, что "Петр Порошенко допустил войну", "тарифный геноцид" и другое.

Темы: Медведчук Зеленский Донбасс
powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кремле оценили усилия Медведчука относительно военнопленных 19 апреля 2019, 13:09
Зеленский рассказал, с кем не готов создавать коалицию 18 апреля 2019, 06:47
Медведчук обвинил Порошенко в отсутствии обменов пленными 15 апреля 2019, 18:55
Все новости
Главные новости
Гройсман покинет команду Порошенко и пойдет на выборы с другой политической силой
"Нафтогаз" согласовал с Кабмином уменьшение цены на газ для населения
Глава Николаевской ОГА уходит в отставку
Порошенко минимально победил Зеленского среди военных на передовой
Все новости
еда

7 овощей, которые стоит начать есть, хоть вы их и ненавидите

Фото

10 забавных комиксов о беременности

здоровье

Осторожно, клещ: енцифалит, борелиоз и как этого избежать

здоровье

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів