У соцмережі питають про розпуск Ради, у Зеленського кажуть – це не вони

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Вівторок, 23 квітня 2019, 11:03

У соцмережі Facebook на сторінці "Володимир Зеленський – слуга народу" з'явилося опитування щодо дострокового розпуску Верховної ради.

"Ви підтримуєте достроковий роспуск Ради?", - йдеться на сторінці.

Наразі допис зібрав понад 2 тисячі коментарів.  

Водночас у команді Зеленського повідомили "Українській правді", що ця сторінка жодного стосунку до них не має.

"Ні. Ми не знаємо, що це за сторінка", - сказав керівник Зе!Діджитал Михайло Федоров.

Сторінка "Володимир Зеленський – слуга народу" була створеня 26 грудня 2018 року. На головному фото вказується, що це "сторінка підтримки".

У пабліку неодноразово публікували фото Зеленського, опитування нібито від його імені, відео-звернення Зеленського, а також знущальні чи образливі фото та фотожаби.   

Нагадаємо: 

  • Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.

Українська правда

Теми: Зеленський Верховна Рада соцмережі
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