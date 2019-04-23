У соцмережі питають про розпуск Ради, у Зеленського кажуть – це не вони
У соцмережі Facebook на сторінці "Володимир Зеленський – слуга народу" з'явилося опитування щодо дострокового розпуску Верховної ради.
"Ви підтримуєте достроковий роспуск Ради?", - йдеться на сторінці.
Наразі допис зібрав понад 2 тисячі коментарів.
Водночас у команді Зеленського повідомили "Українській правді", що ця сторінка жодного стосунку до них не має.
"Ні. Ми не знаємо, що це за сторінка", - сказав керівник Зе!Діджитал Михайло Федоров.
Сторінка "Володимир Зеленський – слуга народу" була створеня 26 грудня 2018 року. На головному фото вказується, що це "сторінка підтримки".
У пабліку неодноразово публікували фото Зеленського, опитування нібито від його імені, відео-звернення Зеленського, а також знущальні чи образливі фото та фотожаби.
Нагадаємо:
- Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
- Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
- Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.