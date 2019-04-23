У соцмережі питають про розпуск Ради, у Зеленського кажуть – це не вони

У соцмережі Facebook на сторінці "Володимир Зеленський – слуга народу" з'явилося опитування щодо дострокового розпуску Верховної ради.

"Ви підтримуєте достроковий роспуск Ради?", - йдеться на сторінці.

Наразі допис зібрав понад 2 тисячі коментарів.

Водночас у команді Зеленського повідомили "Українській правді", що ця сторінка жодного стосунку до них не має.

"Ні. Ми не знаємо, що це за сторінка", - сказав керівник Зе!Діджитал Михайло Федоров.

Сторінка "Володимир Зеленський – слуга народу" була створеня 26 грудня 2018 року. На головному фото вказується, що це "сторінка підтримки".

У пабліку неодноразово публікували фото Зеленського, опитування нібито від його імені, відео-звернення Зеленського, а також знущальні чи образливі фото та фотожаби.

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