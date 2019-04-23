В соцсети спрашивают о роспуске Рады, у Зеленского говорят – это не они

В соцсети Facebook на странице "Владимир Зеленский – слуга народа" появился опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?", - говорится на странице.

Сейчас сообщение собрало более 2 тысяч комментариев.

В то же время в команде Зеленского сообщили "Украинской правде", что эта страница никакого отношения к ним не имеет.

"Нет. Мы не знаем, что это за страница", - сказал руководитель Зе!Диджитал Михаил Федоров.

Страница "Владимир Зеленский – слуга народа" была создана 26 декабря 2018. На главном фото отмечается, что это "страничка поддержки".

В паблике неоднократно публиковали фото Зеленского, опросы якобы от его имени, видео-обращение Зеленского, а также издевательские и оскорбительные фото и фотожабы.

Напомним: