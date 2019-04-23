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В соцсети спрашивают о роспуске Рады, у Зеленского говорят – это не они

Вторник, 23 апреля 2019, 11:03

В соцсети Facebook на странице "Владимир Зеленский – слуга народа" появился опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?", - говорится на странице.

Сейчас сообщение собрало более 2 тысяч комментариев.

В то же время в команде Зеленского сообщили "Украинской правде", что эта страница никакого отношения к ним не имеет.

"Нет. Мы не знаем, что это за страница", - сказал руководитель Зе!Диджитал Михаил Федоров.

Страница "Владимир Зеленский – слуга народа" была создана 26 декабря 2018. На главном фото отмечается, что это "страничка поддержки".

В паблике неоднократно публиковали фото Зеленского, опросы якобы от его имени, видео-обращение Зеленского, а также издевательские и оскорбительные фото и фотожабы.

Напомним:

  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная Радасоцсети
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