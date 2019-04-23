Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ проверило свою причастность к делу Гладковского, но не говорит результат

Вторник, 23 апреля 2019, 14:31

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что завершило служебное расследование относительно возможной причастности своих сотрудников к коррупции в оборонной сфере.

Об этом ведомство сообщило у себя на сайте и на странице в Facebook.

Управление внутреннего контроля проверяло факты, изложенные в расследовании журналистов BIHUS.INFO, о возможных неправомерных действиях работников бюро.

"Выводы расследования предоставлены Дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ состава дисциплинарного проступка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что служебное расследование было начато 5 марта, "почти за неделю до обнародования журналистами противоречивых фактов", по инициативе первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

На время его проведения от выполнения должностных обязанностей отстранили 3 работников, упомянутых в обнародованной журналистами переписке.

Расследование продолжалось до 4 апреля. За это время 5 детективов провели 23 опроса, в том числе, бывших сотрудников бюро, проработали более 1000 листов документов.

О результатах проверки должны также проинформировать Государственное бюро расследований и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Служебное расследование проверяло события 2016-2017 годов по 5 направлениям: переписка НАБУ с "Укроборонпромом" и компанией "Оптимумспецдеталь" относительно последней; сокрытие материалов переписки; возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам; возможно получение подарков; возможные неправомерные действия при расследовании дела о "Укрзализныци".

Дисциплинарная комиссия должна составить заключение, на основании которого глава НАБУ Артем Сытник примет решение, применить ли к подчиненным дисциплинарное взыскание.

Читайте также:

Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним:

  • 23 апреля Государственное бюро расследований пришло с обысками в НАБУ из-за возможного получения взяток за закрытие дел о хищениях в оборонной сфере.
  • Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • НАБУ начало служебное расследование и отстранило детективов, о которых говорилось в материале журналистов.
  • Кроме того, в НАБУ сказали, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилирована из лживых провокационных фактов" и ее пытаются "использовать в избирательной кампании".
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкроборонпромГладковскийНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
Все новости...
Реклама: