НАБУ проверило свою причастность к делу Гладковского, но не говорит результат
Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что завершило служебное расследование относительно возможной причастности своих сотрудников к коррупции в оборонной сфере.
Об этом ведомство сообщило у себя на сайте и на странице в Facebook.
Управление внутреннего контроля проверяло факты, изложенные в расследовании журналистов BIHUS.INFO, о возможных неправомерных действиях работников бюро.
"Выводы расследования предоставлены Дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ состава дисциплинарного проступка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что служебное расследование было начато 5 марта, "почти за неделю до обнародования журналистами противоречивых фактов", по инициативе первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.
На время его проведения от выполнения должностных обязанностей отстранили 3 работников, упомянутых в обнародованной журналистами переписке.
Расследование продолжалось до 4 апреля. За это время 5 детективов провели 23 опроса, в том числе, бывших сотрудников бюро, проработали более 1000 листов документов.
О результатах проверки должны также проинформировать Государственное бюро расследований и Национальное агентство по предупреждению коррупции.
Служебное расследование проверяло события 2016-2017 годов по 5 направлениям: переписка НАБУ с "Укроборонпромом" и компанией "Оптимумспецдеталь" относительно последней; сокрытие материалов переписки; возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам; возможно получение подарков; возможные неправомерные действия при расследовании дела о "Укрзализныци".
Дисциплинарная комиссия должна составить заключение, на основании которого глава НАБУ Артем Сытник примет решение, применить ли к подчиненным дисциплинарное взыскание.
Читайте также:
Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"
Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Напомним:
- 23 апреля Государственное бюро расследований пришло с обысками в НАБУ из-за возможного получения взяток за закрытие дел о хищениях в оборонной сфере.
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- НАБУ начало служебное расследование и отстранило детективов, о которых говорилось в материале журналистов.
- Кроме того, в НАБУ сказали, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилирована из лживых провокационных фактов" и ее пытаются "использовать в избирательной кампании".
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"