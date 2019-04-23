НАБУ проверило свою причастность к делу Гладковского, но не говорит результат

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что завершило служебное расследование относительно возможной причастности своих сотрудников к коррупции в оборонной сфере.

Об этом ведомство сообщило у себя на сайте и на странице в Facebook.

Управление внутреннего контроля проверяло факты, изложенные в расследовании журналистов BIHUS.INFO, о возможных неправомерных действиях работников бюро.

"Выводы расследования предоставлены Дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ состава дисциплинарного проступка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что служебное расследование было начато 5 марта, "почти за неделю до обнародования журналистами противоречивых фактов", по инициативе первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

На время его проведения от выполнения должностных обязанностей отстранили 3 работников, упомянутых в обнародованной журналистами переписке.

Расследование продолжалось до 4 апреля. За это время 5 детективов провели 23 опроса, в том числе, бывших сотрудников бюро, проработали более 1000 листов документов.

О результатах проверки должны также проинформировать Государственное бюро расследований и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Служебное расследование проверяло события 2016-2017 годов по 5 направлениям: переписка НАБУ с "Укроборонпромом" и компанией "Оптимумспецдеталь" относительно последней; сокрытие материалов переписки; возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам; возможно получение подарков; возможные неправомерные действия при расследовании дела о "Укрзализныци".

Дисциплинарная комиссия должна составить заключение, на основании которого глава НАБУ Артем Сытник примет решение, применить ли к подчиненным дисциплинарное взыскание.

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