Полоненим українським морякам вперше дозволили зателефонувати додому
Частині військовополонених українських моряків, яких тримають у російському СІЗО "Лефортово", вперше за 5 місяців дозволили телефонний дзвінок додому.
Про це 23 квітня повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.
Захисник зазначив, що раніше слідство не давало дозволу військовополоненим на здійснення побачень з рідними, а також дозволів на телефонні переговори.
За словами Полозова, військовополонені, адвокати, а також консули посольства України в Москві неодноразово зверталися із заявами про право на побачення і телефонні розмови з близькими.
"Сьогодні стало відомо, що стосовно деяких військовополонених слідство прийнято рішення дозволити здійснення телефонного дзвінка додому", - написав Полозов.
Адвокат зазначив, що захист розраховує, на прийняття такого рішення щодо кожного з 24 військовополонених і вони "зможуть хоча б по телефону почути голоси своїх рідних і близьких".
Також Полозов повідомив, що стосовно українських моряків тривають слідчі дії.
Зараз проводиться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння МБАК "Бердянськ" і "Нікополь".
Крім того, слідство призначило ще одну експертизу - ситуаційну і пред'являє для ознайомлення постанову про її призначення.
Відзначається, що слідчі дії будуть проводиться до кінця квітня, а також між травневими святами.
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Нагадаємо:
- 17 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою 24 українським військовополоненим морякам до 24 і 26 липня.
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.