Полоненим українським морякам вперше дозволили зателефонувати додому

Частині військовополонених українських моряків, яких тримають у російському СІЗО "Лефортово", вперше за 5 місяців дозволили телефонний дзвінок додому.

Про це 23 квітня повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

Захисник зазначив, що раніше слідство не давало дозволу військовополоненим на здійснення побачень з рідними, а також дозволів на телефонні переговори.

За словами Полозова, військовополонені, адвокати, а також консули посольства України в Москві неодноразово зверталися із заявами про право на побачення і телефонні розмови з близькими.

"Сьогодні стало відомо, що стосовно деяких військовополонених слідство прийнято рішення дозволити здійснення телефонного дзвінка додому", - написав Полозов.

Адвокат зазначив, що захист розраховує, на прийняття такого рішення щодо кожного з 24 військовополонених і вони "зможуть хоча б по телефону почути голоси своїх рідних і близьких".

Також Полозов повідомив, що стосовно українських моряків тривають слідчі дії.

Зараз проводиться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння МБАК "Бердянськ" і "Нікополь".

Крім того, слідство призначило ще одну експертизу - ситуаційну і пред'являє для ознайомлення постанову про її призначення.

Відзначається, що слідчі дії будуть проводиться до кінця квітня, а також між травневими святами.

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