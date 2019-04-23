Пленным украинским морякам впервые разрешили позвонить домой

Части военнопленным украинским морякам, которых держат в российском СИЗО "Лефортово", впервые за 5 месяцев разрешили телефонный звонок домой.

Об этом 23 апреля сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Защитник отметил, что ранее следствие не давало разрешения военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также разрешений на телефонные переговоры.

По словам Полозова, военнопленные, адвокаты, а также консулы посольства Украины в Москве неоднократно обращались с заявлениями на предоставление права осуществить свидания и телефонные переговоры с близкими.

"Сегодня стало известно, что в отношении части военнопленных следствием принято решение разрешить осуществление телефонного звонка домой", - написал Полозов.

Адвокат отметил, что защита рассчитывает, на принятие такого решения в отношении каждого из 24 военнопленных и они "смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких".

Также Полозов сообщил, что в отношении украинских моряков продолжаются следственные действия.

Сейчас производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК "Бердянск" и "Никополь".

Кроме того, следствие назначило ещё одну экспертизу - ситуационную и предъявляет для ознакомления постановление о ее назначении.

Отмечается, что следственные действия будут производится до конца апреля, а также между майскими праздниками.

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