Порошенко зустрічається з командою БПП у закритому режимі

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Вівторок, 23 квітня 2019, 19:29

Чинний президент Петро Порошенко проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

Про це повідомляє кореспондент УП з-під партійного офісу БПП, де відбувається засідання.

На зустрічі Порошенко говоритиме з командою про майбутнє політсили та позицію партії до наступного президента.

Крім депутатів на зібрання запросили всіх міністрів від БПП в тому числі прем‘єр-міністра.

З числа урядовців журналісти помітили лише міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

У коментарі УП Насалик сказав, що готовий написати заяву про звільнення з Кабміну, якщо так вирішить президент.

За словами близького джерела з найближчого оточення президента, на зустрічі 95 депутатів, серед міністрів: Іванна Климпуш-Цинцадзе, Степан Полторак, Ірина Фріз, Юрій Стець, Оксана Маркарова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Пізніше завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики АП  Володимир Горковенко повідомив деталі зустрічі.

Нагадаємо:

  • Джерела УП розповіли, що 23 квітня чинний президент Петро Порошенко збирався зустрітися з народними депутатами фракції БПП "Солідарність".
  • За словами співрозмовників, президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.
  • Чинний президент вже привітав свого опонента з перемогою на виборах.
  • Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту.
  • 22 квітня біля Адміністрації президента зібралися прихильники Порошенка, які подякували йому за роботу. Порошенко зазначив, що його команда обов’язково піде на парламентські вибори.

Роман Кравець, УП

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Теми: Порошенко БПП
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