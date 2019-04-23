Порошенко зустрічається з командою БПП у закритому режимі
Чинний президент Петро Порошенко проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.
Про це повідомляє кореспондент УП з-під партійного офісу БПП, де відбувається засідання.
На зустрічі Порошенко говоритиме з командою про майбутнє політсили та позицію партії до наступного президента.
Крім депутатів на зібрання запросили всіх міністрів від БПП в тому числі прем‘єр-міністра.
З числа урядовців журналісти помітили лише міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.
У коментарі УП Насалик сказав, що готовий написати заяву про звільнення з Кабміну, якщо так вирішить президент.
За словами близького джерела з найближчого оточення президента, на зустрічі 95 депутатів, серед міністрів: Іванна Климпуш-Цинцадзе, Степан Полторак, Ірина Фріз, Юрій Стець, Оксана Маркарова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і перший віце-спікер Ірина Геращенко.
Порошенко в ці хвилини зустрічається зі своїми депутатми та міністрами від БПП. Чи прийде Гройсман - не знає навіть Насалик pic.twitter.com/hsZMLgTGQD— Roman Kravets (@RomanKravets) 23 квітня 2019 р.
Пізніше завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко повідомив деталі зустрічі.
Нагадаємо:
- Джерела УП розповіли, що 23 квітня чинний президент Петро Порошенко збирався зустрітися з народними депутатами фракції БПП "Солідарність".
- За словами співрозмовників, президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.
- Чинний президент вже привітав свого опонента з перемогою на виборах.
- Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту.
- 22 квітня біля Адміністрації президента зібралися прихильники Порошенка, які подякували йому за роботу. Порошенко зазначив, що його команда обов’язково піде на парламентські вибори.