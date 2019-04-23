Порошенко зустрічається з командою БПП у закритому режимі

Чинний президент Петро Порошенко проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

Про це повідомляє кореспондент УП з-під партійного офісу БПП, де відбувається засідання.

На зустрічі Порошенко говоритиме з командою про майбутнє політсили та позицію партії до наступного президента.

Крім депутатів на зібрання запросили всіх міністрів від БПП в тому числі прем‘єр-міністра.

З числа урядовців журналісти помітили лише міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

У коментарі УП Насалик сказав, що готовий написати заяву про звільнення з Кабміну, якщо так вирішить президент.

За словами близького джерела з найближчого оточення президента, на зустрічі 95 депутатів, серед міністрів: Іванна Климпуш-Цинцадзе, Степан Полторак, Ірина Фріз, Юрій Стець, Оксана Маркарова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Порошенко в ці хвилини зустрічається зі своїми депутатми та міністрами від БПП. Чи прийде Гройсман - не знає навіть Насалик pic.twitter.com/hsZMLgTGQD — Roman Kravets (@RomanKravets) 23 квітня 2019 р.

Пізніше завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко повідомив деталі зустрічі.

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