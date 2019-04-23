Порошенко встречается с командой БПП в закрытом режиме

Действующий президент Петр Порошенко проводит закрытую встречу с депутатами и министрами, которых делегировала в правительство партия БПП.

Об этом сообщает корреспондент УП из-под партийного офиса БПП, где проходит заседание.

На встрече Порошенко будет говорить с командой о будущем политсилы и позиции партии к следующему президенту.

Кроме депутатов на собрание пригласили всех министров от БПП в том числе премьер-министра.

Из числа чиновников журналисты заметили только министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

В комментарии УП Носалик сказал, что готов написать заявление об увольнении из Кабмина, если так решит президент.

По словам близкого источника из ближайшего окружения президента, на встрече 95 депутатов, среди министров: Иванна Климпуш-Цинцадзе, Степан Полторак, Ирина Фриз, Юрий Стець, Оксана Маркарова, премьер-министр Владимир Гройсман и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Порошенко в ці хвилини зустрічається зі своїми депутатми та міністрами від БПП. Чи прийде Гройсман - не знає навіть Насалик pic.twitter.com/hsZMLgTGQD — Roman Kravets (@RomanKravets) 23 квітня 2019 р.

Позже заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сообщил детали встречи.

Напомним: