Порошенко встречается с командой БПП в закрытом режиме

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Вторник, 23 апреля 2019, 19:29

Действующий президент Петр Порошенко проводит закрытую встречу с депутатами и министрами, которых делегировала в правительство партия БПП.

Об этом сообщает корреспондент УП из-под партийного офиса БПП, где проходит заседание.

На встрече Порошенко будет говорить с командой о будущем политсилы и позиции партии к следующему президенту.

Кроме депутатов на собрание пригласили всех министров от БПП в том числе премьер-министра.

Из числа чиновников журналисты заметили только министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

В комментарии УП Носалик сказал, что готов написать заявление об увольнении из Кабмина, если так решит президент.

По словам близкого источника из ближайшего окружения президента, на встрече 95 депутатов, среди министров: Иванна Климпуш-Цинцадзе, Степан Полторак, Ирина Фриз, Юрий Стець, Оксана Маркарова, премьер-министр Владимир Гройсман и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Позже заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сообщил детали встречи.

Напомним:

  • Источники УП рассказали, что 23 апреля действующий президент Петр Порошенко собирался встретиться с народными депутатами фракции БПП "Солидарность".
  • По словам собеседников, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по президентской кампании и дальнейшего будущего партии.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • ЦИК обработала 100% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.
  • Президент уже поздравил своего оппонента с победой на выборах.
  • Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту
  • 22 апреля возле Администрации президента собрались сторонники Порошенко, которые поблагодарили его за работу. Порошенко отметил, что его команда обязательно пойдет на парламентские выборы.

Роман Кравец, УП

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Темы: Порошенко БПП
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