Порошенко встречается с командой БПП в закрытом режиме
Действующий президент Петр Порошенко проводит закрытую встречу с депутатами и министрами, которых делегировала в правительство партия БПП.
Об этом сообщает корреспондент УП из-под партийного офиса БПП, где проходит заседание.
На встрече Порошенко будет говорить с командой о будущем политсилы и позиции партии к следующему президенту.
Кроме депутатов на собрание пригласили всех министров от БПП в том числе премьер-министра.
Из числа чиновников журналисты заметили только министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
В комментарии УП Носалик сказал, что готов написать заявление об увольнении из Кабмина, если так решит президент.
По словам близкого источника из ближайшего окружения президента, на встрече 95 депутатов, среди министров: Иванна Климпуш-Цинцадзе, Степан Полторак, Ирина Фриз, Юрий Стець, Оксана Маркарова, премьер-министр Владимир Гройсман и первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Порошенко в ці хвилини зустрічається зі своїми депутатми та міністрами від БПП. Чи прийде Гройсман - не знає навіть Насалик pic.twitter.com/hsZMLgTGQD— Roman Kravets (@RomanKravets) 23 квітня 2019 р.
Позже заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сообщил детали встречи.
Напомним:
- Источники УП рассказали, что 23 апреля действующий президент Петр Порошенко собирался встретиться с народными депутатами фракции БПП "Солидарность".
- По словам собеседников, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по президентской кампании и дальнейшего будущего партии.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- ЦИК обработала 100% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.
- Президент уже поздравил своего оппонента с победой на выборах.
- Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту
- 22 апреля возле Администрации президента собрались сторонники Порошенко, которые поблагодарили его за работу. Порошенко отметил, что его команда обязательно пойдет на парламентские выборы.
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