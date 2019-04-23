Четвертий губернатор заявив про відставку
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента шоумена Володимира Зеленського.
Відповідне відео він опублікував 23 квітня у Facebook.
"Як тільки відбудеться інавгурація новообраного президента України, я покладу перед ним заяву про відставку", - сказав він.
Барна пояснив, що належить до 25% (24,45%), які вважають, що Україна має йти до членства в ЄС та НАТО і подякував президенту Петру Порошенку за роботу.
Глава Тернопільської ОДА також сказав, що буде стояти на позиції "недопущення реваншу" і приходу в політику людей, які намагалися загнати Україну в російське ярмо.
Відзначимо, що відео він записував у Кременці на горі Бона, яка, за словами Барни, "здавна відома своїми козацькими традиціями, історією, яку намагалися перемогти, але нікому не вдавалося".
Барна був народним депутатом VIII скликання.
З квітня 2015 року його призначили головою Тернопільської обласної державної адміністрації.
Старший брат губернатора Олег Барна народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" нещодавно почубився із представником команди Володимира Зеленського.
Нагадаємо:
- 23 квітня голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
- 22 квітня голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
- Ввечері 22 квітня стало відомо, що очільник Миколаєвської обласної державної адміністрації Олексій Савченко також написав заяву про відставку.
- 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Після опрацювання 99,91% протоколів, перше місце і крісло майбутнього президента займає шоумен Володимир Зеленський.
- Кандидат у президенти і глава держави Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою на виборах.
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