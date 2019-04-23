Четвертий губернатор заявив про відставку

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента шоумена Володимира Зеленського.

Відповідне відео він опублікував 23 квітня у Facebook.

"Як тільки відбудеться інавгурація новообраного президента України, я покладу перед ним заяву про відставку", - сказав він.

Барна пояснив, що належить до 25% (24,45%), які вважають, що Україна має йти до членства в ЄС та НАТО і подякував президенту Петру Порошенку за роботу.

Глава Тернопільської ОДА також сказав, що буде стояти на позиції "недопущення реваншу" і приходу в політику людей, які намагалися загнати Україну в російське ярмо.

Відзначимо, що відео він записував у Кременці на горі Бона, яка, за словами Барни, "здавна відома своїми козацькими традиціями, історією, яку намагалися перемогти, але нікому не вдавалося".

Барна був народним депутатом VIII скликання.

З квітня 2015 року його призначили головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Старший брат губернатора Олег Барна народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" нещодавно почубився із представником команди Володимира Зеленського.

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