Кількість загиблих від вибухів на Шрі-Ланці зросла до 359

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Середа, 24 квітня 2019, 08:15

Кількість загиблих у результаті серії вибухів в церквах і готелях Шрі-Ланки в пасхальну неділю зросла до 359.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію 24 квітня.

Відзначається, що жодної додаткової інформації правоохоронці не надали.

Раніше повідомлялося про 321 загиблого і 521 постраждалого від атак.

У свою чергу заступник міністра оборони Шрі-Ланки на прес-конференції в середу заявив, що у зв'язку з вибухами в пасхальну неділю було заарештовано понад 100 осіб.

Нагадаємо:

  • В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
  • Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
  • 22 квітня пролунав ще один вибух.
  • За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
  • У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
  • З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
  • Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.
  • Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстою місцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня. 
  • 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину. У результаті теракту загинули 50 осіб.
  • Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.

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Теми: Шрі-Ланка вибух жертви
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