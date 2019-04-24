Кількість загиблих від вибухів на Шрі-Ланці зросла до 359

Кількість загиблих у результаті серії вибухів в церквах і готелях Шрі-Ланки в пасхальну неділю зросла до 359.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію 24 квітня.

Відзначається, що жодної додаткової інформації правоохоронці не надали.

Раніше повідомлялося про 321 загиблого і 521 постраждалого від атак.

У свою чергу заступник міністра оборони Шрі-Ланки на прес-конференції в середу заявив, що у зв'язку з вибухами в пасхальну неділю було заарештовано понад 100 осіб.

Sri Lanka deputy defense minister holds news conference https://t.co/REg5e4IQhV — Reuters Top News (@Reuters) 24 квітня 2019 р.

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