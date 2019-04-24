Кількість загиблих від вибухів на Шрі-Ланці зросла до 359
Середа, 24 квітня 2019, 08:15
Кількість загиблих у результаті серії вибухів в церквах і готелях Шрі-Ланки в пасхальну неділю зросла до 359.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію 24 квітня.
Відзначається, що жодної додаткової інформації правоохоронці не надали.
Раніше повідомлялося про 321 загиблого і 521 постраждалого від атак.
У свою чергу заступник міністра оборони Шрі-Ланки на прес-конференції в середу заявив, що у зв'язку з вибухами в пасхальну неділю було заарештовано понад 100 осіб.
Sri Lanka deputy defense minister holds news conference https://t.co/REg5e4IQhV— Reuters Top News (@Reuters) 24 квітня 2019 р.
Нагадаємо:
- В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
- Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
- 22 квітня пролунав ще один вибух.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
- З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
- Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.
- Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстою місцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.
- 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину. У результаті теракту загинули 50 осіб.
- Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.