Число погибших от взрывов на Шри-Ланке возросло до 359
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Среда, 24 апреля 2019, 08:15
Число погибших в результате серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье возросло до 359.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию 24 апреля.
Отмечается, что никакой дополнительной информации правоохранители не предоставили.
Ранее сообщалось о 321 погибшем и 521 пострадавшем от атак.
В свою очередь заместитель министра обороны Шри-Ланки на пресс-конференции в среду заявил, что в связи с взрывами в пасхальное воскресенье были арестованы более 100 человек.
Sri Lanka deputy defense minister holds news conference https://t.co/REg5e4IQhV— Reuters Top News (@Reuters) 24 квітня 2019 р.
Напомним:
- В ночь на 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах.
- Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- 22 апреля раздался еще один взрыв.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
- В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
- По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.
- Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут быть местью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта.
- 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и усторили стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек.
- Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
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