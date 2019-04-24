Число погибших от взрывов на Шри-Ланке возросло до 359

Число погибших в результате серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье возросло до 359.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию 24 апреля.

Отмечается, что никакой дополнительной информации правоохранители не предоставили.

Ранее сообщалось о 321 погибшем и 521 пострадавшем от атак.

В свою очередь заместитель министра обороны Шри-Ланки на пресс-конференции в среду заявил, что в связи с взрывами в пасхальное воскресенье были арестованы более 100 человек.

Sri Lanka deputy defense minister holds news conference https://t.co/REg5e4IQhV — Reuters Top News (@Reuters) 24 квітня 2019 р.

Напомним: