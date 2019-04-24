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Число погибших от взрывов на Шри-Ланке возросло до 359

Среда, 24 апреля 2019, 08:15

Число погибших в результате серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье возросло до 359.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию 24 апреля.

Отмечается, что никакой дополнительной информации правоохранители не предоставили.

Ранее сообщалось о 321 погибшем и 521 пострадавшем от атак.

В свою очередь заместитель министра обороны Шри-Ланки на пресс-конференции в среду заявил, что в связи с взрывами в пасхальное воскресенье были арестованы более 100 человек.

Напомним:

  • В ночь на 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах.
  • Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов. 
  • 22 апреля раздался еще один взрыв.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
  • В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
  • По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
  • Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.
  • Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут быть местью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта. 
  • 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и усторили стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шри-Ланкавзрывжертвы
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