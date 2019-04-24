БПП и "Народный фронт": Проводить досрочные выборы в Раду незаконно
Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" утверждают, что проведение досрочных выборов Верховной Рады является незаконным и они должны пройти в октябре.
Соответствующее заявление было озвучено с трибуны Рады в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре, как это предусмотрено в Конституции... Любые попытки распустить парламент в этой время - вредные и незаконные. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица", - сказал глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак от имени своей фракции и фракции БПП.
Также обе фракции высказались в поддержку председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, относительно которого инициированный сбор подписей в парламенте за его отзыв с должности спикера.
"Андрей Парубий остается на должности председателя Верховной Рады, и до октября мы примем еще десятки и десятки необходимых Украине законов. Присутствие Андрея Парубия в должности спикера - это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности курса государства, национального и внешнеполитического", - добавил Бурбак.
Напомним:
- Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
- 23 апреля народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.