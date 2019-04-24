БПП и "Народный фронт": Проводить досрочные выборы в Раду незаконно

Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" утверждают, что проведение досрочных выборов Верховной Рады является незаконным и они должны пройти в октябре.

Соответствующее заявление было озвучено с трибуны Рады в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре, как это предусмотрено в Конституции... Любые попытки распустить парламент в этой время - вредные и незаконные. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица", - сказал глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак от имени своей фракции и фракции БПП.

Также обе фракции высказались в поддержку председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, относительно которого инициированный сбор подписей в парламенте за его отзыв с должности спикера.

"Андрей Парубий остается на должности председателя Верховной Рады, и до октября мы примем еще десятки и десятки необходимых Украине законов. Присутствие Андрея Парубия в должности спикера - это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности курса государства, национального и внешнеполитического", - добавил Бурбак.

Напомним: