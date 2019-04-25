У генпрокурора пояснили, чому Мангеру пом’якшили статтю

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Четвер, 25 квітня 2019, 08:38

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру змінили підозру у справі про вбивство Катерини Гандзюк з огляду на нові докази.

Про це повідомила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган, коментуючи інформацію "Слідства. Інфо" про те, що Мангера вже підозрюють у замовленні не вбивства, а побиття херсонської активістки, внаслідок якого вона померла.

"Так, Владиславу Мангеру органом досудового розслідування змінено підозру на ч.3 ст. 27 та ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб. Підозру змінено, виходячи із здобутих доказів та наявних у слідства підстав" – пояснила Сарган.

2 частина 121 статті ККУ – "умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого"

"Все узгоджується з адвокатами загиблої", – запевнила Сарган.

Раніше голову Херсонської облради підозрювали в організації вбивства й умисному вбивстві. Така стаття загрожувала б позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув’язненням. Тепер Мангеру загрожує позбавлення волі на 7-10 років.

Іншим фігурантам цієї справи вже також змінили підозру.

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Теми: напад на Гандзюк Генпрокуратура
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