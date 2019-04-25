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У генпрокурора пояснили, чому Мангеру пом’якшили статтю

Четвер, 25 квітня 2019, 08:38

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру змінили підозру у справі про вбивство Катерини Гандзюк з огляду на нові докази.

Про це повідомила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган, коментуючи інформацію "Слідства. Інфо" про те, що Мангера вже підозрюють у замовленні не вбивства, а побиття херсонської активістки, внаслідок якого вона померла.

"Так, Владиславу Мангеру органом досудового розслідування змінено підозру на ч.3 ст. 27 та ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб. Підозру змінено, виходячи із здобутих доказів та наявних у слідства підстав" – пояснила Сарган.

2 частина 121 статті ККУ – "умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого"

"Все узгоджується з адвокатами загиблої", – запевнила Сарган.

Раніше голову Херсонської облради підозрювали в організації вбивства й умисному вбивстві. Така стаття загрожувала б позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув’язненням. Тепер Мангеру загрожує позбавлення волі на 7-10 років.

5 іншим фігурантам цієї справи вже також змінили підозру.

Звинуваченим В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу, Микиті Грабчуку та Сергієві Торбіну змінили підозру на ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 КК також "у зв'язку з отриманням нових оцінених викриваючих доказів", пояснив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Ще одного фігуранта у справі Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський райсуд м. Києва залишив під вартою", – додав він.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
  • Згодом генпрокурор Юрій Луценко розказав, як, за версією слідства, Мангер готував убивство Гандзюк.
  • Вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюі з правом внесення застави в розмірі 2,5 млн грн. Пізніше його адвокат вніс за нього заставу, і голова облради вийшов на волю.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та членом БПП Андрієм Гордєєвим.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
  • Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкГенпрокуратура
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